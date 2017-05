Congo-Brazzaville: Education - Les élèves affûtent les armes à l'approche des examens d'Etat

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, qui a séjourné récemment dans les départements de la Sangha, Cuvette, Cuvette-Ouest et Plateaux a, entre autres, sensibilisé les enseignants et élèves au réaménagement du calendrier scolaire.

Les programmes d'enseignement général sont exécutés à plus de 90% dans la plupart des établissements de la partie nord du pays où des élèves se disent prêts à affronter les examens d'Etat aux dates prévues. De Ouesso à Djambala, en passant par Makoua, Owando, Ewo, Boundji, Oyo, Ollombo et Gamboma, le constat est presque le même : les programmes sont suffisamment avancés. Surtout pour les candidats au baccalauréat, dont le démarrage des épreuves est prévu pour le 31 mai prochain. Lors de cette visite, le ministre Anatole Collinet Makosso et sa suite ont assisté à la levée des couleurs aux lycées interdépartementaux de Ouesso et de Djambala.

Dans le chef-lieu du département de la Sangha, le ministre a été interpellé sur le niveau douteux de certains élèves du lycée interdépartemental dont les moyennes trimestrielles oscillent entre 3-5/ 20 alors que ce type d'établissement devrait accueillir les meilleurs du pays. A Djambala, le ministre a rappelé à l'ordre les élèves du lycée interdépartemental qui sont des véritables protestataires lorsqu'ils passent une journée sans manger quelque chose de conséquent. En effet, les élèves de ce lycée (classé parmi les meilleurs du pays en 2016 au baccalauréat) n'hésitent parfois pas à saccager les installations de la structure qui les héberge en cas de malentendu.

A Owando, Anatole Collinet Makosso a assisté à un cours d'éducation civique à l'école des Trois-présidents et s'est fait une idée de ce qui est devenu le lycée Champagnat de Makoua qui a formé la plupart des cadres du pays. Il a également visité les écoles privées à Ouesso, Oyo et Djambala. Partout où il est passé, le ministre a expliqué aux enseignants et élèves que le calendrier a été certes réaménagé sans pourtant écourter l'année scolaire. L'autre temps fort de cette mission a été la remise du matériel didactique, notamment des boîtes de craie et papiers rames aux directions départementales de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation.