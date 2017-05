Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Jean Jacques Yhomby Opango annonce sa candidature à Owando-centre

interview

Dans la perspective de mettre en place une stratégie efficace, capable de rendre dynamique le Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD) et préparer ses candidats aux prochaines élections législatives, le président Jacques Joachim Yhombi Opango a procédé, le 29 avril au réaménagement des instances dirigeantes de son parti. Jean Jacques Yhombi Opango a été élu vice-président du parti. Aussitôt élu, il ne cache pas ses ambitions de briguer le siège de député à Owando-centre.

Jean Jacques Yhombi Opango, nous venons d'assister au comité directeur de votre parti qui a abouti à la restructuration de ses instances dirigeantes, au terme de laquelle vous venez d'être promu au poste de vice- président. Cette pratique tend à devenir à la mode en politique, car en France par exemple, Marine Le Pen succède à son père à la tête du Front National, Ali Bongo au Gabon et Joseph Kabila en République démocratique du Congo (RDC). L'Afrique repart-elle aux dynasties ?

Pour ma part, je pense que dans tout parti politique, les instances doivent être renouvelées et structurées pour éviter une sclérose dans le fonctionnement de l'organisation. Et cette réorganisation doit indubitablement passer par le choix des nouveaux dirigeants parmi les membres du parti. Le RDD est arrivé à un moment où les changements s'imposaient. Parce que, le paysage politique a beaucoup évolué. Et surtout que les enjeux au niveau national et international ne sont plus les mêmes. C'est pourquoi, il était temps d'impulser un nouveau dynamisme au parti et de promouvoir un leadership qui soit compatible avec ce nouvel environnement politique. Le choix de la nouvelle équipe ne répond qu'à cet impératif.

Est-ce, parce que vous êtes le fils du président fondateur que le choix soit porté sur vous ?

Je voudrais avant de continuer mon propos, remercier sincèrement et ce, du fond du cœur, le président Jacques Joachim Yhombi Opango de la confiance qu'il m'a faite en portant son choix sur ma modeste personne, en m'élevant au rang de vice-président. Cependant, nous devrions reconnaitre que je suis militant du RDD depuis sa création. J'ai le privilège d'être la première personne à qui le président fondateur avait partagé l'idée de créer une formation politique. J'en suis l'un des premiers militants et cela s'est passé, le 02 décembre 1990 au domicile du compagnon Anaclet Tsomambé. Mais, je n'ai pas tout de suite été dans l'équipe dirigeante. Car, j'étais militant de base et cela témoigne aisément que j'ai fait mon petit parcours du combattant. Est- ce que mon patronyme m'enlèverait le statut de militant et le droit de faire de la politique ? Tout congolais sans distinction d'origine, de filiation et de condition sociale a le droit d'adhérer à une formation politique, d'exercer une fonction politique, s'il remplit les critères de la charge à laquelle il prétend.

Maintenant que vous êtes à la tête du parti, pouvez-vous nous dire quelle orientation donnerez-vous au RDD ?

Je tiens à repréciser les choses. Le président du RDD reste Jacques Joachim Yhombi Opango. C'est donc son parti et c'est lui qui le dirige. Je ne suis que le vice-président. J'en assurerai l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président fondateur. Au plan des orientations, nous sommes un parti social-démocrate, nous défendons les droits de l'homme, la démocratie, l'égalité des chances, le sens du partage du revenu, l'amour de la Nation.

Nous sommes à l'approche des élections législatives, quel est le positionnement actuel du RDD ?

Nous sommes un parti politique. Tout naturellement, le RDD présentera des candidats sur toute l'étendue du territoire national. La Constitution nous l'autorise et nous le reconnait.

Faites-vous partie des candidats du RDD aux prochaines élections législatives ? Si oui, dans quelle circonscription ?

Je dis oui. Je viens d'être élu en espérant que le parti m'investira, c'est déjà une illustration incontournable pour dire haut et fort que je serai candidat. Ma candidature je la poserai à Owando- Centre, notamment dans le département de la Cuvette.

Qu'en est-il de l'accord politique entre le RDD et le Parti congolais du travail (PCT) et comment se fait le dispositif de la répartition des candidatures dans les différentes circonscriptions entre les deux formations politiques ?

L'accord entre le RDD et le PCT existe et est encore en vigueur. Les termes de référence de cet accord sont précis et c'est aux responsables des deux partis d'en faire un bon usage et de les appliquer loyalement. A ce sujet, nos bureaux politiques ont de la matière afin qu'à partir du construit, ils se dirigent vers la victoire et cela est essentiel pour la gestion stable et apaisée de la cité.

J'invite tous les fils et filles du pays sans distinction de race et d'ethnie à s'approprier les idéaux du RDD qui est un parti de l'Excellence. Car, son action est la mise en pratique de la vision de Jacques Joachim Yhombi Opango. Notamment, celle d'œuvrer pour le respect de toutes les valeurs qu'il incarne, à savoir : la rigueur au travail, l'excellence, la qualité de la vie, la défense des valeurs républicaines et patriotiques ; ainsi que la lutte contre les antivaleurs.