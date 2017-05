Congo-Brazzaville: Bacongo - De l'eau coule à nouveau au quartier 23

Par la même occasion Dr Tanguy Fouemina a officiellement remis en état l'éclairage public d'un important tronçon de l'avenue du Temple, plongé dans le noir depuis des mois avec des conséquences fâcheuses pour la sécurité des biens et des populations. « Le chef de quartier m'avait également posé le problème de l'électrification de cette partie située entre l'avenue des Trois francs et la Main bleue, que nous avions en son temps contribué à mettre en place avec le GRET », précise le député.

Le forage n'a plus fonctionné depuis quatre mois, a déclaré le chef de quartier pendant sa rituelle de bénédiction. C'est lui qui avait adressé un courrier au député pour solliciter au plus vite la remise en service de ce forage qui dessert quasiment toute la population du quartier 23 de Bacongo.

