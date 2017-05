Sénégal: Sédhiou - 700 personnes dépistées du cancer du sein et du col de l'utérus

Sédhiou — Prés de 700 personnes ont été gratuitement dépistées du cancer du sein, du col de l'utérus et du diabète, entre dimanche et lundi, à Sédhiou à l'initiative du mouvement Action solidaire en collaboration avec la Maison de la paix et du partage, a appris l'APS.

Les cas suspects ont été décelés lors de ces journées de consultations médicales et les prévèlements vont être envoyés au laboratoire pour vérification notamment sur des cas de cancer du sein et du col de l'utérus, a laissé entendre le docteur Nafissatou Diouf.

"On a vu 700 patients et on a eu des cas avancés et des cas suspects on a fait des prélèvements qui doivent être envoyés sur Dakar et qui doivent être confirmés ou non" a souligné la pathologiste membre du mouvement Action solidaire.

Dr Diouf a ajouté avoir aussi dépisté "des cas d'infection qui seront examinés et un collègue reviendra sur Sédhiou pour rencontrer les personnes concernées".

Pour sa part, le ministre conseiller, Jean Pierre Senghor par ailleurs parrain de la journée de consultations a soutenu que "le mouvement Action solidaire a pour mission centrale de prolonger et d'accompagner l'action publique par des initiatives locales".

Selon lui, "une chose c'est de dépister et l'autre c'est comment prendre en charge les cas suspects et les cas sérieux. Et le mouvement va s'investir là dans".

Les responsables du mouvement disent vouloir développer le concept de "louma médical" c'est-à-dire des cliniques mobiles qui feront, avec l'appui de partenaires, des escales mensuelles dans les différentes localités de la région pour soigner les populations.

Les cas suspects et/ou avérés seront pris en charge par le mouvement action solidaire, a assuré le ministre conseiller.