Congo-Kinshasa: Accord du 31 décembre - Le Front pour le respect de la Constitution a signé l'arrangement particulier

Le MLC a finalement signé, le 28 avril, au Palais du peuple l'Arrangement particulier comme promis par son secrétaire exécutif adjoint, soit vingt-quatre heures après la cérémonie solennelle organisée dans la salle de congrès.

Connus pour leur intransigeance par rapport à la façon dont les pourparlers du Centre interdiocésain étaient conduits sous l'égide de la Cénco concernant particulièrement le Conseil national de suivi de l'accord (CNSA) pour lequel ils continuent de réclamer la présidence, les responsables du Mouvement de libération du (Congo) et leurs alliés du Front pour le respect de la Constitution (FRC) ont finalement signé l'arrangement particulier lié à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'évènement a lieu le 28 avril en présence des présidents de deux chambres du Parlement, soit au lendemain de la cérémonie officielle qui s'est tenue à l'hémicycle du palais du peuple. Le secrétaire général adjoint du MLC Fidèle Babala qu'accompagnaient les deux secrétaires généraux Me Lenga Wa Lenga et Jacques Lungwana ont répondu positivement à l'appel en apposant leurs signatures au bas du document additif à l'accord du 31 décembre destiné à organiser concrètement le partage du pouvoir et la gestion de la transition entre la majorité et l'opposition jusqu'aux élections prévues, sauf changement, pour décembre prochain.

Jusqu'il y a peu, la position initiale de la plate-forme de l'opposition dont le MLC est le fer de lance, en l'occurrence le FRC, ne semblait pas cautionner la démarche initiée par le chef de l'Etat. Le MLC avait, par la voix de son secrétaire général adjoint, indiqué attendre le mot d'ordre de son autorité morale Jean Pierre Bemba incarcéré à la Haye avant de prendre une position définitive quant à son adhésion ou pas à cette démarche. Force est cependant de constater que les intéressés ont pris le devant en signant l'arrangement particulier sans le quitus de leur leader qui, jusqu'au 28 avril, ne s'était pas encore exprimé officiellement sur la question. Peut-être a-t-il utilisé d'autres canaux pour mandater ses trois collaborateurs dont les signatures engagent ipso facto le MLC et le FRC.

Le hiatus dans cet imbroglio, c'est que la secrétaire générale du MLC et présidente du FRC, en séjour actuellement aux Etats-Unis d'Amérique, ne partage nullement les vues de ses pairs. Elle a d'ailleurs carrément exprimé sa désapprobation à propos de l'adhésion de son parti et de sa plate-forme à cet « Arrangement particulier » qui, d'après elle, ne peut être discuté et signé que par les trente-deux délégués l'ayant élaboré. Pour Eve Bazaïba, la présence de son adjoint et de deux autres cadres du MLC au palais du peuple n'avait rien d'anormal pour autant que ces derniers soient des parlementaires et, par conséquent, sont tenus de répondre de leurs attributions. Elle estime, par ailleurs, que la signature de cet arrangement particulier n'est qu'une manœuvre machiavélique de plus du pouvoir pour tenter de mettre le FRC dans sa gibecière après avoir réussi à diviser le Rassemblement. « Concentrons-nous au processus électoral. Ne tombons pas dans la distraction de la majorité », a-t-elle martelé. Entre-temps, le mutisme de Jean Pierre Bemba risque de faire chavirer le navire MLC qui a du mal à traverser cette zone de turbulence.