Cameroun: « Cameroon Business Today » bien accueilli

C'est dire qu'ils sont intéressés, et veulent bien prendre part à la nouvelle aventure éditoriale à laquelle les ont invités aussi bien le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, le président du conseil d'administration de la Sopecam, Joseph LE, que le directeur général, Marie-Claire Nnana. Le produit se veut sérieux et crédible, des qualités que revendique également l'entreprise, des qualités qu'ont également ses partenaires. L'optimisme est de mise pour la suite en tout cas, du côté du management de la Sopecam. On l'a dit, le deuxième numéro de « Business », comme l'appellent déjà ses rédacteurs, sort en kiosques demain.

Le nouveau journal semble particulièrement apprécié par les milieux économiques. Une publication spécialisée (enquêtes et analyses économiques notamment) dans laquelle ils pourront se retrouver. Un hebdomadaire qui donnera le la. Chefs d'entreprises, capitaines d'industrie, opérateurs de moyenne envergure et autres représentants de mouvements patronaux ont donc salué l'avènement de « Cameroon Business Today », le nouvel hebdomadaire de la Sopecam lancé le 27 avril dernier à Douala. De fait, à en croire différents avis recueillis par CT, ce produit vient manifestement combler un vide. Ou remplir des attentes.

