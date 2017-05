Afrique: Prise en charge gratuite des maladies rares - Navire-hôpital Africa Mercy attendu au pays

Le propos liminaire du MINCOM lors de la conférence de presse tenue vendredi à Yaoundé.

« Mesdames, messieurs les journalistes, Je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette rencontre à laquelle je vous ai conviés, pour que nous échangions sur une question de portée sociale majeure pour notre pays. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de saluer la présence à mes côtés de Leurs Excellences Madame le ministre des Affaires sociales, Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, et Monsieur le ministre de la Santé publique qui ont accepté de se joindre à moi pour se prêter à cet exercice d'échange avec la presse. Excellences Mesdames, Monsieur les ministres, soyez donc les bienvenus ici au ministère de la Communication. Mesdames, Messieurs les Journalistes,

Le sujet qui nous réunit ce jour concerne l'accostage et le séjour du navire-hôpital Africa Mercy au Port autonome de Douala dès le mois d'août 2017. En effet, à l'invitation du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, l'Organisation non gouvernementale humanitaire Internationale Mercy Ships a accepté de séjourner au Cameroun d'août 2017 à juin 2018, soit pour une mission de soins de 10 mois. Cette mission est placée sous le Très haut patronage de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Le navire-hôpital Africa Mercy qui se déploiera au Cameroun sur la période que je viens d'indiquer, offre un cadre de soins digne des plus grands hôpitaux universitaires occidentaux.

Le plateau technique est constitué entre autres, de cinq salles d'opérations, une salle de réveil, une unité de soins intensifs, 82 lits d'hospitalisation et un système de télédiagnostic par satellite. L'offre de soins de la mission Mercy Ships en séjour au Cameroun est riche de diverses spécialités médico-chirurgicales animées par des équipes issues d'un vaste réseau mondial comprenant les meilleurs praticiens hospitalo-universitaires. Son principal objectif est de réduire la charge morbide, particulièrement chez les populations les plus pauvres et les plus vulnérables à travers les prestations médicales suivantes: - la mise à la disposition des patients et des praticiens camerounais, d'un plateau technique de haut niveau pour la prise en charge des patients. - une offre des soins de qualité aux patients et aux populations pauvres et vulnérables, présentant des pathologies nécessitant une prise en charge spécialisée. - l'organisation des sessions de formation continue du personnel médical, paramédical et du personnel de maintenance.

- la formation d'équipes médico-chirurgicales locales, susceptibles de développer des pôles d'excellence dans certaines régions du Cameroun dans les spécialités offertes par Mercy Ships et garantir ainsi la durabilité et l'appropriation du projet par les équipes de soins locales. Les activités à bord du navire-hôpital Africa Mercy sont essentiellement orientées vers la chirurgie, et plus spécifiquement, sur les prestations chirurgicales suivantes: - la chirurgie générale et orthopédique : déformations liées aux traumatismes négligés, correction de pieds bots et malformations congénitales; - la chirurgie maxillo-faciale : tumeurs déformantes non cancéreuses, fentes palatines, fentes labiales et goitres ; - la chirurgie plastique reconstructive : anomalies congénitales, séquelles de brûlures, ulcères la chirurgie gynécologique : fistules obstétricales et gros fibromes. -la chirurgie ophtalmologique et soins dentaires.

Comme on peut le constater, l'accent est surtout mis sur des pathologies très souvent débilitantes et handicapantes, pour lesquelles les plateaux techniques et les différentes expertises locales offrent peu de solutions. Le poids de ces pathologies est d'autant plus lourd qu'elles surviennent avec prédilection dans des milieux pauvres et vulnérables, aggravant de ce fait le fardeau de la discrimination et de l'exclusion sociales pour les patients et leurs familles. Fondée en 1978, Mercy Ships s'est donnée pour mission première d'améliorer l'accès aux soins médicaux pour les personnes vivant dans une pauvreté extrême, à travers une flotte de navires-hôpitaux. Avant le Cameroun, d'autres pays africains avaient déjà bénéficié de cette initiative, notamment le Bénin en 2016-2017, Madagascar 2015-2016, la République du Congo en 2013-2014.

La mission effectuée par Mercy Ships au Cameroun va se dérouler selon l'ordonnancement suivant : D'abord le tri et la sélection des patients qui a débuté le 17 avril 2017 dans les formations sanitaires publiques, étant entendu que la capacité d'absorption de la demande en matière de prise en charge thérapeutique au cours de cette mission est plafonnée à 6 000 patients. Cette phase s'achèvera d'ici à trois semaines, pour laisser la place au processus de planification et de programmation des interventions chirurgicales. Celles-ci débuteront au mois d'août 2017. Des équipes chargées de sélectionner les patients éligibles aux types de chirurgies offertes sont déjà déployées dans tous les districts de Santé du Cameroun. La seconde phase de l'opération consistera en la prise en charge des patients.

À ce sujet, le chef de l'État, a prescrit une gratuité totale des soins prodigués, à savoir : les soins médico-chirurgicaux, le transport en aller et retour de chaque patient et de son éventuel accompagnateur (pour les enfants et les personnes à autonomie réduite) de son lieu de résidence jusqu'au Port autonome de Douala (lieu de stationnement du navire), de son alimentation et de son hébergement. La programmation de la prise en charge des patients définitivement retenus dans le cadre de cette opération, sera étalée sur 10 mois et toutes les interventions chirurgicales majeures se dérouleront sur le navire-hôpital.

Le ministre de la Santé publique a demandé à des hôpitaux de la ville de Douala d'appuyer cette mission. Il s'agit de : l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, de l'hôpital Laquintinie et de l'hôpital de district de Nylon. Les patients bénéficieront de l'assistance du ministère de la Santé publique et de celle de diverses administrations, à toutes les étapes du processus de prise en charge. Le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Promotion de la femme et de la famille sont impliqués dans l'organisation de cette opération côté camerounais.

À ce titre, ces deux départements ministériels ont déjà mobilisé leur vaste réseau associatif, pour l'identification et la sélection des patients. Tout au long du processus de prise en charge, les mêmes ministères, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Promotion de la femme et de la famille, veilleront sur tous les aspects d'assistance psycho-sociale et d'aide à la vie. Pour ce faire, plusieurs de leurs cadres ont déjà bénéficié de formations spécifiques et d'un renforcement de leurs capacités par des experts de Mercy Ships et du ministère de la Santé publique. Le ministère des Transports est chargé d'assurer le transport en aller et retour de chaque patient. De nombreux autres départements ministériels s'occupent des aspects logistiques, sécuritaires et techniques liés à l'accostage du navire, aux arrivées internationales des équipes et à leurs déplacements.

L'ensemble du processus est placé sous la haute coordination de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs les journalistes, La dimension hautement humanitaire et sociale de cette initiative ne vous a certainement pas échappé. Elle se situe en droite ligne du prolongement des œuvres sociales et humanitaires de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun et de son illustre époux, Son Excellence Monsieur Paul Biya. Dans son discours d'investiture devant l'Assemblée nationale, le 3 novembre 2011, le chef de l'Etat affirmait en effet que, je le cite : « Faciliter l'accès aux soins de santé et aux médicaments de qualité est une autre façon d'améliorer les conditions de vie de notre population, surtout pour les plus démunis».

L'action que s'apprête à mener la mission Mercy Ships au Cameroun sur une période de près d'un an participe donc de cette vision exprimée par Son Excellence Monsieur le président de la République et toujours présente dans les politiques socio-médicales que le gouvernement a pour instruction de mettre en œuvre et d'assurer le suivi et l'évaluation. Pour ce qui est de la première dame, son engagement auprès des populations démunies et des couches sociales défavorisées demeure l'une de ses préoccupations de premier plan. La création de structures socioéducatives, la mise en place de formations hospitalières, y compris dans les zones les plus reculées du territoire national, son engagement participatif et le leadership international qu'elle exerce dans le domaine caritatif, lui valent aujourd'hui une reconnaissance dans le grand concert des nations, qu'il s'agisse des instances inter-gouvernementales que de la société civile internationale.

Mesdames, Messieurs les Journalistes, L'importance de cette opération est donc telle que sa réussite ne peut être une option. Au contraire, elle constitue un impératif qui s'impose à chacun de nous en tant qu'acteur institutionnel ou social. C'est pourquoi, au nom du gouvernement, je lance un vibrant appel à toutes les forces vives du Cameroun, aux élites, aux leaders d'opinion, aux autorités traditionnelles et religieuses, aux organisations de la société civile, afin que toutes les populations concernées soient sensibilisées et qu'elles se mobilisent afin de saisir l'opportunité exceptionnelle offerte par la présence sur nos terres de ce gigantesque hôpital flottant, à la pointe de la technologie médicale et de l'expertise sanitaire la mieux avérée. Je vous remercie pour votre aimable attention ».