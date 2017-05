Burkina Faso: 1er-Mai - L'UAS peint en noir la situation des travailleurs

La tradition du 1er mai 2017 a encore été respectée à Ouagadougou à l'occasion de la Fête du travail. Après la remise officielle de leur cahier de doléances au ministre de tutelle, les premiers responsables de l'Union d'action syndicale (UAS), avec à leur suite l'ensemble des travailleurs, ont marché à travers les artères de la capitale avant de regagner la Bourse du travail où les attendaient une multitude d'autres collègues pour le meeting de circonstance. Le vice-président du mois (vice-PDM) des Centrales syndicales du Burkina, par ailleurs secrétaire général de l'USTB, Yamba Georges Koanda, a peint en noir la situation des laborieuses populations sur les plans international, africain et national.

Pour mémoire, la Fête du travail tire son origine de la grève le 1er mai 1886 en faveur de la journée de huit heures à Chicago aux Etats-Unis, qui a été durement réprimée par la police. En France, à l'occasion de la célébration en 1889 du centenaire de la Révolution par l'Internationale socialiste, est décidée l'organisation d'une grande activité à date fixe, en référence aux événements de Chicago. Le 1er-Mai, fête du travail, terme inventé par Jules Guesde, est ainsi né, et la loi Belin l'a officiellement fait jour chômé et payé.

Les travailleurs burkinabè des secteurs public, parapublic, privé et informel ne pouvaient rester indifférents à la commémoration de cette journée mondiale. C'est donc fortement regroupés autour de leurs responsables syndicaux qu'ils ont activement pris part à la manifestation à Ouagadougou. Remise du cahier de doléances portant sur le pouvoir d'achat et les conditions de vie et de travail, l'éducation et la santé, les libertés démocratiques et syndicales, l'impunité et l'assainissement de la gestion de la chose publique, les revendications en faveur des acteurs du secteur informel et des paysans, marche à travers les rues de la capitale et meeting à la Bourse du travail ont constitué comme à l'accoutumée les grands axes du 1er-Mai, concoctés par les patrons de l'UAS.

Relever les défis présents et futurs

La 191e Fête du travail, a indiqué le vice-président du mois des centrales syndicales du Burkina, par ailleurs secrétaire général de l'USTB, Yamba Georges Koanda, est un hommage à ceux qui ont consenti des sacrifices énormes sur le terrain de la lutte syndicale qui bénéficie encore aujourd'hui aux travailleurs du XXIe siècle. Une minute de silence à la mémoire des devanciers morts pour la cause des travailleurs depuis la dernière commémoration, des victimes des différentes attaques terroristes a été une bonne transition pour monsieur Koanda pour faire un tour d'horizon de la situation internationale et nationale, examiner les conditions des travailleurs et tracer des perspectives.

Pour l'essentiel, on retient qu'au plan mondial la situation reste marquée par la crise généralisée du système capitaliste impérialiste qui s'est davantage approfondie, exacerbant les contradictions fondamentales. Ce système malheureusement a une forte influence négative sur le continent africain, du fait des richesses dont il regorge et qui constituent un terreau fertile pour des affrontements entre puissances impérialistes et pays émergents.

Concernant la situation au niveau national, la peinture faite par Yamba Georges Koanda est loin d'être extraordinaire : crimes de sang et économiques, vie chère, problèmes sécuritaires, persistance de la mauvaise gouvernance vécue sous l'ère Compaoré... sont des tares qui continuent d'hypothéquer dangereusement le quotidien des braves populations.

Les défis qui se présentent au mouvement syndical, à en croire le vice- PDM Koanda, sont démesurés : on peut citer dans la foulée la défense du droit de grève, la lutte contre l'impunité, celle pour la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement, tant au niveau national qu'à celui sectoriel. Pour relever ces différents challenges, le secrétaire général de l'USTB est catégorique : la mobilisation pour préserver les acquis et les élargir. Il est donc nécessaire à son avis de renforcer les différentes structures, de développer la solidarité et l'unité d'action de base.

Encadré 1

Propos du vice-PDM

Pour le vice-président du mois des centrales syndicales, Yamba Georges Koanda, le 1er-Mai est la commémoration d'une date historique. Il a demandé la prise en compte des revendications de tous les travailleurs. Selon lui, l'élève, l'étudiant, le commerçant du secteur informel, l'artisan... , tous ont des inquiétudes qui ont été énumérées et transmises à qui de droit. L'UAS attend que leur examen minutieux soit effectué par l'ensemble du gouvernement, afin que les travailleurs puissent sereinement se remettre au travail. Il y a des grèves partout du fait des promesses non tenues, des brimades de toutes sortes, a-t-il souligné. Le «Plus rien ne sera comme avant» doit se manifester dans le comportement de l'exécutif, a-t-il ajouté. Aucun gouvernement ne pourra empêcher les syndicats de manifester, et personne ne viendra remettre en cause cet acquis d'une longue lutte », a conclu le vice-PDM.

Encadré 2

Les 13 points de la plateforme minimale

Pour l'année en cours, les revendications de l'UAS concernent en tout 13 points. Il s'agit de :

- Mise en œuvre de l'ensemble des engagements pris à l'issue des rencontres annuelles gouvernement/syndicats des années 2015 et 2016 au plus tard le 31 décembre 2017 ;

- Révision de l'article 57 du Code des impôts en vue de l'exonération de l'IUTS sur les primes et indemnités des travailleurs du public, du parapublic et du privé ;

- Relèvement du SMIG à 50 000 F CFA ;

- Renforcement des capacités en ressources humaines et en logistique des structures chargées du contrôle des prix et de la qualité des produits de grande consommation ;

- Ratification des conventions de l'OIT n°94 (1949) sur les clauses de travail, n°151 (1978) sur les relations de travail dans la Fonction publique, n°154 (1981) sur la négociation collective, n°189 (2011) sur les travailleurs et travailleuses domestiques, n°181 (1997) sur la sous-traitance ;

- Création de tribunaux du travail dans les mêmes ressorts que les tribunaux de grande instance ;

- Suppression de la Commission mixte paritaire de négociations salariales du secteur privé et retour à l'ancien système d'application des augmentations décidées par le gouvernement ;

- Exécution des décisions de l'inspection du travail relatives aux demandes d'autorisation de licenciement et réintégration des travailleurs dont le licenciement a été refusé par l'inspection du travail, le ministère en charge du Travail ou de la Justice ;

- Levée des sanctions arbitraires contre les délégués du personnel, les responsables et les militants syndicaux ;

- Exécution des décisions de justice au profit des travailleurs concernés sans recours à des sanctions (BICIAB, SONAR, CNSS... )

- Suite judiciaire des différents audits et rapports sur la gestion des mines et des institutions et des sociétés sous le régime Compaoré et sous la transition. Recouvrement de toutes les créances de l'Etat dues par tout dignitaire (ministres, députés directeurs généraux... ) ;

- Respect par les sociétés minières des articles 25 et 26 du Code minier qui prévoient la mise en place d'un Fonds de développement local qui doit être financé à hauteur de 1% de leurs chiffres d'affaires ;

- Prise de mesures urgentes pour la réouverture des Centres d'éducation de base non formelle, le paiement des arriérés de salaire des enseignants, leur intégration à la Fonction publique et l'élaboration d'un plan de carrière en leur faveur.

Encadré 3

Quelques messages lus sur les banderoles

CGTB et F-SYNTER : PNDES = Enseignants sans statut, sans formation.

STMB : Payer nos droits. 6ans de souffrance et 9 morts parmi nous, trop c'est trop. Nous réclamons nos droits.

Comité femmes UITA-Burkina Faso : Les travailleurs (euses) domestiques sont comme les autres, protégeons leurs droits.

Syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina : Tous unis et déterminés, nous vaincrons !

Union syndicale des travailleurs du Burkina : Un temps pour négocier, un temps pour se battre.