Sénégal: Djiolor Djidiack - Un animateur prône l'utilisation de la fumure à la place d'engrais chimique

Depuis le début de l'année 2017, la liquidité et les conditions financières observées… Plus »

"Il y a deux ans, l'ONG avait initié deux programmes pour les cultivateurs et les femmes transformatrices de produits halieutiques. Ce sont ces deux qui ont fusionné pour donner le programme RECAR qui s'active dans la pêche, l'agriculture, etc.", a renseigné Cheikh Diouf.

"Devant le manque de pluies de l'année dernière et la destruction des semences qui s'en est suivie, les villages ont sollicité le programme qui a aidé à l'achat de nouvelles semences plus adaptées à l'espace", a estimé l'agent de Horizon 3000, une ONG venue soutenir le développement de l'agriculture à travers la formation aux techniques nouvelles.

"Nous formons des personnes sur l'utilisation des fumés parce qu'on a vu que les rendements sont meilleurs et la production est plus importante par rapport à celle des champs qui ont reçu de l'engrais chimique" a dit Cheikh Diouf, interrogé en marge de l'atelier organisé à Djilor Djidiack (28-30 avril) par l'Agence de presse sénégalaise (APS) en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer (FKA) sur la problématique du développement durable et de l'écotourisme.

