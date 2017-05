Maroc: Valoriser les marques marocaines les plus dynamiques

Il a précisé également que les autres trophées et prix qui seront décernés cette année sont le prix de la marque de l'année (la marque qui a connu un développement remarquable au fil des années), le trophée de la marque émergente, le prix de la "marque qui se développe à l'international", le trophée de la marque locale qui participe au développement économique de sa région et le prix du public qui sera décerné suite aux résultats d'une étude d'opinion sur la marque préférée des Marocains.

Il a rappelé que le Morocco-Awards est un concours annuel organisé par le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique et l'OMPIC pour rendre hommage aux marques marocaines performantes tout en sensibilisant à l'importance de la propriété industrielle.

Le président de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Adil El Maliki, a annoncé, récemment à Casablanca, le lancement de la 8ème édition des Morocco-Awards, un concours annuel qui valorise et récompense les marques marocaines les plus dynamiques et les plus performantes.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.