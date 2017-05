Burkina Faso: 1er Mai 2017 à Bobo-Dioulasso - La santé et l'éducation au centre des revendications

L'Unité d'action syndicale des Hauts-Bassins a commémoré, ce lundi 1er mai 2017 à Bobo-Dioulasso, la Fête du travail. En effet, la Journée internationale du travail a été marquée dans la capitale économique, par une marche suivie de la remise du cahier de doléances au gouverneur de la région, Antoine Atiou et par un meeting à la Bourse du travail.

Il était 8h 30 ce lundi 1er mai 2017, quand nous arrivions à la Bourse du travail de Bobo-Dioulasso. L'espace jouxtant le bâtiment blanc abritant le siège grouillait déjà de monde. Des banderoles à l'effigie des différentes associations syndicales se remarquaient de tous les côtés. Des animateurs haranguaient ce grand monde à l'aide de mégaphones. A 9 h, une longue file multicolore et bruyante s'était déjà formée quand un coup de sifflet se fait entendre, donnant ainsi le top de départ de la marche. Les travailleurs devaient alors rallier le rond-point de la Nation, pour la cérémonie de remise des doléances au gouverneur de la région, Antoine Atiou. «Vérité et justice pour Norbert Zongo et toutes les victimes de crime de sang !» «Non aux mensonges d'Etat ! Non au détournement des fonds publics! Non à la destruction de la Zone industrielle ! Non à la destruction de l'éducation !», étaient les slogans scandés à cette occasion par les marcheurs.

Après 20 minutes de marche, les syndicalistes rejoignaient la place de la Nation où se dresse majestueusement en guise de monument, une construction métallique. Plus qu'une petite attente, et voici le gouverneur qui arrive au milieu d'une petite escorte de policiers. Il reçoit le mot de l'Unité d'action syndicale (UAS). Tout un lot de revendications lui est alors remis par le secrétaire général de l'UAS des Hauts-Bassins, Bakary Millogo. Parmi ces revendications, figure en bonne place, le cas épineux de la construction de cimenterie à Bobo-Dioulasso. Bakary Millogo, a dénoncé longuement le rapport « biaisé et non scientifique » d'un certain Dr Alexandre Répétiti, enseignant à l'Institut 2IE, qui aurait permis la pose de la première pierre de la cimenterie du Faso (CIMFASO) qui prend le nom de «CIMASSO» à Bobo-Dioulasso. Et tout cela, aux dires de M. Millogo, au détriment de l'expertise nationale. Le gouverneur Antoine Atiou, tout en saluant le caractère paisible de la marche a promis de transmettre ces différentes doléances à qui de droit. Après quoi, les marcheurs se sont de nouveau retrouvés à la Bourse du travail pour la suite de la célébration.