Burkina Faso: Jazz à Ouaga - 25 ans de passion musicale

Le festival Jazz à Ouaga se tient, du 28 avril au 6 mai 2017, dans la capitale burkinabè. Cette année, les organisateurs célèbrent les 25 ans de l'événement.

Organiser un festival de musique de renommée internationale, durant plus de deux décennies, en Afrique particulièrement au Burkina Faso relève de l'exploit. Au Burkina Faso, cette prouesse est à mettre au compte de l'association Jazz à Ouaga qui fête, du 28 avril au 6 mai 2017, les 25 ans de son festival Jazz à Ouaga, consacré au jazz de création et aux musiques innovantes. A l'ouverture du festival, le vendredi 28 avril 2017 à l'Institut français de Ouagadougou, la directrice de l'espace culturel, Marine LeLoup, a salué une manifestation symbolisant «notre refus commun de la violence et notre appartenance à des valeurs communes ». Jazz à Ouaga, pour son président Abdoulaye Diallo, ce sont 25 ans de passion et de travail acharné, 25 ans de partage et de générosité. Avec à la clé, le plus important pour lui et ses collaborateurs durant ces deux décennies « l'émergence de nouveaux talents. Certains y ont trouvé leur identité et vivent aujourd'hui de la musique et d'autres savourent leurs carrières internationales ». « Un challenge réussi grâce au public et aux partenaires techniques et financiers », a-t-il ajouté, sans oublier avec à chaque édition la participation des grands de la musique.

Parmi les plus célèbres, on peut citer, entre autres, Ali Farka Touré, Ray Lema, Mama Kassey, Etienne MBappé, Rido Bayonne, Richard Bona,Jhon Yalley, Woody, O'neil Mala, Koto Brawa. Le maire de Ouagadougou, Louis Armand Beouindé, après la présentation du gâteau d'anniversaire, s'est réjoui du fait que la ville de Ouagadougou accueille, depuis 25 ans, ce festival. « Jazz à Ouaga contribue au rayonnement artistique et culturel de notre capitale en faisant de Ouagadougou une ville vivante », a-t-il affirmé. A la suite du cérémonial d'ouverture, c'est Bil Aka Kora qui a donné le ton des prestations musicales. Fort de ses 20 ans de carrière et de l'appui de musiciens aguerris, le prince du djongo a séduit son public par ses succès tels que Vessaba, Akossongo, Peni djeni, Yaaba, Apouri et surtout Dibayagui. Accompagnés parfois par des séquences de danse djongo avec son danseur. Ce plateau de la cérémonie d'ouverture s'est refermé avec Joss Stone, la star anglaise de la soul, réputée pour ses duos avec des vedettes de la galaxie musicale notamment Stevie Wonder, Sean Paul, James Brown et Johnny Halliday. Durant une heure, accompagnée de son guitariste, elle est adulée par les spectateurs grâce à sa voix captivante.

Un anniversaire décliné en diverses activités

« Pour ce vingt-cinquième anniversaire, Jazz à Ouaga a une nouvelle fois cherché à se renouveler, avec une exigence élevée, afin de proposer une programmation de qualité », selon le président de la manifestation, Abdoulaye Diallo. En effet, en sus des concerts, la programmation affiche la 10e édition du concours Jazz performance destiné uniquement à la promotion de jeunes talents musicaux. Parlant toujours de jeunes, c'est le Musée national qui accueillera la 5e de Jazz school avec Patrice Kabré, et dont les élèves des lycées et collègues de Ouagadougou constituent le public. Cette année, le festival fera encore une ouverture à la musique traditionnelle via une soirée racines. La 5e édition aura pour têtes d'affiche Zougnazaguemda, Yero Kampti et la troupe Guieswendé de Soaw.

Au village du festival à la place de la Nation ; un espace créé depuis sept ans pour permettre aux festivaliers d'échanger sur les émotions ressenties lors des concerts au grand Méliès. A ce 25e Jazz à Ouaga,la capacité des acteurs de la filière musicale du pays des Hommes intègres à se professionnaliser sera débattue et renforcée en atelier, du 02 au 05 mai au Bureau burkinabè du droit d'auteur(BBDA).Une trentaine d'artistes, de managers et de producteurs participera à la formation, sous la direction du producteur José Da Silva(Cap Vert),des artistes-musiciens Blick Bassy (Cameroun), Smockey (Burkina Faso) et Bil Aka Kora (Burkina Faso).L'objectif pour Abdoulaye Diallo et son équipe est de favoriser une meilleure présence de la musique burkinabè sur la scène internationale. Selon leur constat : « La filière musicale doit encore faire face à des blocages dans son déploiement sur le plan international, en comparaison avec d'autres expériences sur le continent, mais surtout en termes de professionnalisation. Très peu de managers et d'artistes maîtrisent les secrets pour la promotion d'une carrière artistique durable et efficace ».