Burkina Faso: PNGT2-Phase 3 - Les acteurs en exercice de capitalisation des acquis ...

La fin du Programme national de gestion des terroirs-phase 3 (PNGT2-Phase 3) est prévue pour 2018. Afin de tracer les sillons de l'après programme, un atelier de cadrage du processus de capitalisation a été organisé, les 25 et 26 avril 2017, à Tenkodogo.

Le Programme national de gestion des terroirs-phase 3 (PNGT2-Phase 3), a amorcé la dernière ligne droite de son action. Ainsi, à moins d'un an de sa clôture (prévue pour 2018), le PNGT2 a décidé de conduire un exercice de capitalisation de ses acquis et expériences ; d'où la tenue d'un atelier de cadrage de ce processus, les 25 et 26 avril 2017 à Tenkodogo. A termes, cet exercice permettra aux différents acteurs de développement local, de disposer d'approches, d'outils, des démarches et des références en la matière. C'est l'occasion de faire des réajustements sur la démarche proposée par le Laboratoire Citoyennetés qui a été chargé de conduire ce processus. L'objectif global de l'atelier de cadrage est de permettre aux différentes parties prenantes engagées dans le processus de capitalisation d'harmoniser leur compréhension sur les objectifs, la démarche et les rôles respectifs dans la conduite de l'exercice de capitalisation. Pour cela, trois objectifs spécifiques sont visés. Il s'agit, entre autres, de partager avec les parties prenantes la première esquisse de démarche méthodologique ; échanger avec les participants sur les différentes évolutions du PNGT depuis les premières expériences de ce programme et sur le mécanisme de suivi-évaluation développé actuellement.

Le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques (MAAH), Moussa Maïga, a indiqué qu'au regard du défi que représente cet exercice, il convient de rappeler à tous les acteurs, la nécessité de s'investir pour le succès de ce processus, et il est important de réfléchir aux modalités à développer pour permettre de passer d'une expérience réussie de gestion et d'implémentation de projet, à des savoirs et savoir-faire diffusables en matière d'appui au développement local. «La capitalisation, qu'elle soit du PNGT ou de toute autre action est nécessaire parce que quand on déroule une activité, il y a des leçons apprises, des contraintes de mise en œuvre et des leçons qu'on peut en tirer», selon le SG Maïga.

Le développement local renforcé

Le coordonnateur du PNGT2, Souleymane Nassa, a quant à lui, situé le contexte et la nécessité de restituer les faits et les actions qui ont permis à la communalisation intégrale du territoire, contribué à la sécurisation foncière et le développement local au Burkina Faso, et aussi et surtout de faire connaître ces actions aux acteurs du développement local. Etant un projet étatique, a ajouté Souleymane Nassa, le PNGT2 se particularise par le fait que les bénéficiaires de ses actions sont les acteurs sur le terrain. A l'entendre, le programme agit sur toutes les 302 communes rurales et les 13 régions collectivités que compte le Burkina Faso et ce sont les populations qui décident et les élus locaux les accompagnent. «La mise en œuvre des différentes phases du PNGT 2 a permis d'atteindre souvent les résultats initialement prévus et de lancer à grande échelle la maîtrise d'ouvrages par les communautés locales comme option fiable de développement à la base», a-t-il indiqué.

Démarré en 2001 avec l'appui de ses partenaires notamment la Banque mondiale (BM), le PNGT2 a obtenu des résultats probants dans tous les domaines d'activités des populations locales. On peut citer entre autres, la réalisation de 18 250 microprojets villageois d'un montant total de 30 milliards de francs CFA, réalisés dans 3013 villages de 2002 à 2007. Le programme a, à son actif, la communalisation intégrale du territoire burkinabè en 2004 ; l'amélioration substantielle de l'accès aux services sociaux de base et du capital naturel des 302 communes rurales grâce à la réalisation, depuis 2007, de 7433 microprojets communaux et régionaux, d'un coût total d'environ 28 milliards de francs CFA, soit 68 milliards représentant les investissements du programme de 2002 à 2016.