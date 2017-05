Burkina Faso: Jeux universitaires 2017 - Rendez-vous du 27 mai au 1er juin

Le comité d'organisation des Jeux universitaires du Burkina Faso, (JUBF) 2017 s'est réuni le vendredi 28 avril dernier à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre, finaliser la préparation de cette compétition prévue se tenir du 27 mai au 1er juin.

Les étudiants du Burkina Faso abandonneront les salles de classe du 27 mai au 1er juin pour rivaliser en sport et en culture à la faveur des 5es Jeux universitaires du Burkina Faso (JUBF). L'information a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Pr Alkassoum Maïga. Il a procédé, le vendredi 28 avril 2017 au lancement des travaux préparatoires de ces jeux. Ces travaux ont consisté, pour le comité national d'organisation composé de 11 commissions techniques, à finaliser les termes des compétitions. Ainsi, le président du comité d'organisation, Mahamado Yaoliré, directeur général du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), a indiqué que 1500 compétiteurs sont attendus cette année. L'innovation majeure de cette 5e édition, est qu'en plus des universités publiques et privées, les instituts et les grandes écoles y prendront part. Le thème des JUBF 2017 est : «La promotion des valeurs éducatives et culturelles par l'élite».

Pour le ministre Maïga, les universités doivent être aussi des pourvoyeurs d'athlètes d'élites. Il a appelé à cet effet, les présidents des universités à soutenir le CENOU, car dit-il, cet évènement est en leur honneur. Mahamado Yaoliré, quant à lui, a promis de s'investir avec son comité pour donner un éclat particulier à cette édition, qui marque les 10 ans des jeux universitaires du Burkina Faso. Dans cette perspective, chaque université a bénéficié d'un appui en matériel sportif composé entre autres de ballons, de maillots, de kits de scrabbles. En rappel pendant les six jours de compétitions, les étudiants vont s'affronter en football, en volley-ball, en handball, en basket-ball, en athlétisme, en lutte et en cyclisme. En dehors de ces disciplines sportives, des activités culturelles et des jeux de société sont aussi inscrits au programme de ces 5èmes jeux. Il s'agit des concours de théâtre, d'orchestre, de contes, d'humour et des compétitions de scrabble, et de pétanque.