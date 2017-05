Ile Maurice: Consultations - Les artistes convoqués pour la première fois en marge du Budget

Une petite victoire pour les musiciens, chanteurs, écrivains et autres. Pour la première fois, les artistes seront appelés à soumettre leurs propositions en marge du Budget. En effet, les consultations pré-budgétaires pour l'exercice 2017-2018 débutent demain et un calendrier de travail a été établi, déclare le Premier ministre (PM) et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, à l'express.

Aucune date n'a toutefois été fixée pour le grand oral, ajoute-t-il. Ce n'est que vers la mi-mai qu'une décision sera prise en fonction des préparatifs du Budget.

Une rencontre est prévue vendredi entre les différents acteurs de l'univers culturel. Mais avant cela, mardi, le PM recevra les organisations non gouvernementales et les syndicats. Mercredi, ce sera au tour du ministère de l'Agroindustrie, des planteurs et des éleveurs de faire leurs propositions.

Puis, jeudi, Business Mauritius rencontrera le Grand argentier. L'association des patronats a déjà envoyé son mémoire au ministère des Finances. Elle soutient, dans les grandes lignes, que le salaire minimum national ne peut cohabiter avec les Remuneration Orders et une Corporate Tax de 5 % aux secteurs manufacturiers. Elle propose au gouvernement de revoir les protections sociales en raison du vieillissement de la population et du paiement de la pension de vieillesse à l'âge de 60 ans.

En outre, la Nursing Association (NA) a déjà soumis son mémoire. L'une de ses propositions est de faire provision pour la construction de gymnases dans les hôpitaux pour que le personnel soit en bonne santé et prodigue des soins de qualité. Elle souhaite aussi que les infirmiers du public puissent pratiquer dans le privé, comme c'est le cas pour les médecins spécialistes.

Autre réclamation de la NA : réhabiliter les Area Health Centres et les centres de santé pour qu'ils soient en mesure de soigner un plus grand nombre de patients, réduisant ainsi la pression sur les hôpitaux régionaux. La NA propose aussi la création d'une école pour les infirmiers, plus spacieuse que celles de Candos et de Pamplemousses.

L'association souhaite également que le gouvernement offre gratuitement un chauffe-eau solaire aux familles de la classe moyenne. «Le gouvernement sera gagnant à la longue car d'une part, la consommation de l'électricité va diminuer et d'autre part, le pays dépendra moins de l'énergie fossile», a avancé Ram Nowzadick, président de la NA et vice-président de la All Workers Trade Union Federation.

De plus, il demande à Pravind Jugnauth de réviser à la baisse la TVA sur les denrées alimentaires, soit une réduction d'au moins 50 %. Pour mieux contrôler le système de transport gratuit, la NA propose qu'une carte de bus magnétique soit offerte aux étudiants et aux personnes autrement capables.

Propositions budgétaires: Business Mauritius pour un salaire minimum

Le patronat s'invite dans le débat entourant l'introduction du salaire minimum. Il se dit favorable à condition, toutefois, que le concept de Remuneration Order soit révisé. La position de Business Mauritius figure dans son mémorandum budgétaire à être soumis au ministère des Finances. Cela, dans le cadre des consultations pour le Budget, lequel doit être théoriquement présenté à la mi-juin.

Selon le Chief Operating Officer de Business Mauritius, Pradeep Dursun, il faut s'ouvrir au dialogue face à la problématique du salaire minimum. Et ce, dans la mesure où c'est un dossier national qui nécessite un dialogue avec d'autres partenaires sociaux. «Si le salaire minimum est calculé correctement, peut-être que ceux qui sont au bas de l'échelle auront des salaires plus importants.»

Si on veut combattre la pauvreté, il faut réaliser qu'il y a des mécanismes, des filets protecteurs, une protection sociale, des subventions, des aides sociales et des accompagnements destinés aux plus vulnérables, surtout sur le marché du travail, dit-il. Et d'ajouter que le National Minimum Wage peut être utile à cet effet car il existe d'autres mesures à considerer.

Par ailleurs, Business Mauritius plaide pour la relance du secteur des exportations, en s'appuyant sur une Corporate Tax à 5 % sur les revenus engrangés par les opérateurs manufacturiers tournés vers l'exportation. Il estime que le manque à gagner à court terme sur les recettes provenant de la Corporate Tax sera compensé par une croissance des exportations à moyen terme. Dans la foulée, le patronat propose de rationaliser les remboursements de la TVA aux entreprises domestiques et aux Petites et moyennes entreprises impliquées dans la Supply Chain of Exports du secteur manufacturier.

Business Mauritius braque ses projecteurs sur la progression de l'endettement public, atteignant 64,4 % du Produit intérieur brut, et la problématique du vieillissement de la population. Dans son mémorandum, il rappelle qu'avec le vieillissement de la population, le coût des prestations sociales sera davantage augmenté. Cela influera négativement sur les finances publiques si le mode de calcul de la Basic Retirement Pension est maintenu à 60 ans pour ceux qui souhaitent se retirer du marché du travail à 65 ans. Du coup, il est devenu opportun de revoir toutes les structures de protections sociales dans le pays.

Autre préoccupation de Business Mauritius: les secteurs porteurs identifiés sous la National Export Strategy. L'agro-industrie, les équipements médicaux et le Seafood devront faire l'objet d'études de Joint Working Groups pour éliminer les contraintes à la croissance des secteurs.