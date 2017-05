Burkina Faso: Les compatriotes vivant en Arabie Saoudite préoccupés par l'acquisition de logement au pays

La délégation gouvernementale du Burkina Faso, qui a séjourné, du 23 au 27 avril 2017, à Djeddah,la capitale économique du Royaume d'Arabie saoudite, y a rencontré les compatriotes vivant dans ce pays. La rencontre, qui a eu lieu le mardi 25 avril, a été l'occasion pour les ‘'voyageurs" de donner des nouvelles du pays et pour la communauté burkinabè de partager des préoccupations tous azimuts.

Dès l'entame des échanges, le chef de la délégation gouvernemental, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, a remercié les participants pour la grande mobilisation qui témoigne de la considération et de l'intérêt porté à la rencontre. Il les a appelés à toujours avoir une conduite exemplaire dans leur pays d'accueil. A leur tour, les Burkinabè établis en Terre sainte de l'Islam se sont dits émus et honorés par la visite de la délégation qui, à leurs yeux, les fait revivre, le temps de cette rencontre, l'ambiance du pays. Par la voix de leur délégué, Yacouba Konaté, ils ont égrené quelques préoccupations liées à leur situation.

Soucieux de l'éducation de leurs enfants, les Burkinabè résidant en Arabie Saoudite ont sollicité du gouvernement burkinabè l'ouverture d'une école dans le pays d'accueil, afin que leurs enfants puissent avoir les programmes d'enseignement similaires qu'au pays à l'instar d'autres communautés. Très attachés à leur patrie, ils ont souhaité aussi avoir des logements au Burkina Faso. En effet, «nous résidons ici aujourd'hui, mais notre souci permanent est notre retour au pays. Dans cette perspective, nous souhaiterions l'assistance et l'aide administrative de l'Etat à l'acquisition de parcelle à usage d'habitation», a soutenu M. Konaté. Du reste, la communauté burkinabè a dit éprouver des difficultés pour transférer de l'argent au Burkina et a souhaité la mise en place d'un système pouvant leur faciliter les transactions. Un autre souci, c'est l'établissement des passeports. «Nous demandons également l'accélération de la procédure d'établissement et de délivrance des nouveaux passeports»,a déclaré le délégué de la communauté.D'autres préoccupations non moins importantes concernent l'octroi de crédit aux femmes via les missions diplomatiques pour mener le commerce pendant la période du Hadj, l'appui pour la mise en place d'associations locales de ressortissants burkinabè, la valorisation des études arabes.

La délégation gouvernementale rassure...

La délégation a prêté une oreille attentive et apporté des réponses aux préoccupations posées. Sur les questions de logement et d'acquisition de parcelles, de transferts d'argent, de l'éducation des enfants et des études arabes, le Premier ministre a pris l'engament, une fois de retour au Burkina, d'échanger avec les ministres concernés afin d'envisager des solutions idoines. En ce qui concerne particulièrement l'éducation des enfants pour laquelle la communauté demande l'ouverture d'écoles, le Premier ministre a précisé que la solution passera par une concertation avec les autorités saoudiennes.

Pour ce qui est des passeports, le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Barry, les a rassurés que les délais seront réduis à un mois et demi, au maximum, avec les passeports biométriques qui sont en train d'être lancés. «Beaucoup d'entre vous n'ont pas de papiers. Bientôt nous enverrons une mission consulaire pour établir des papiers d'identité à ceux qui n'en possèdent pas», a déclaré Alpha Barry. Il les a également informés que des dispositions sont prises afin qu'en 2020, les Burkinabè de l'étranger puissent voter. Le ministre Barry a annoncé aussi la possible augmentation du nombre de délégués aux prochaines élections au Conseil supérieur des Burkinabè de l'étranger (CSBE) dans la perspective qu'il y ait plus de facilité de création des associations à la base et une meilleure organisation. Sur le point de l'acquisition de parcelles et de logements, Alpha Barry a répondu que son ministère est en négociation avec des banques au Burkina pour faciliter cette acquisition.

Quant à la question de crédit pour les femmes, la ministre Laure Zongo/Hien a évoqué le fonds de 2,5milliards de francs CFA mis en place en faveur de toutes les femmes burkinabè. Il reste maintenant de voir avec le consulat général et l'ambassade comment faire bénéficier ce fonds à celles d'Arabie Saoudite. Environ 5 mille Burkinabè vivent en Arabie Saoudite parmi lesquels des étudiants, des fonctionnaires, des commerçants. Cette rencontre a, en outre, permis au Premier ministre de présenter le Plan national de développement économique et social (PNDES) à la communauté burkinabè et l'appélée à accompagner sa mise en œuvre.