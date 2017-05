Afrique: Législatives en Algérie - Les Algériens du Burkina aux urnes depuis le 29 avril 2017

Les citoyens algériens vivant au Burkina Faso ont entamé, depuis le 29 avril 2017, le vote pour le renouvellement des membres de l'Assemblée populaire nationale. 80 électeurs, au total, sont attendus à cette élection délocalisée dont l'échéance est prévue le 4 mai 2017.

Le 4 mai 2017, les Algériens vont procéder au vote pour l'élection des 426 nouveaux députés de l'Assemblée populaire nationale. A cet effet, et conformément à la loi électorale du pays, l'unique bureau de vote au Burkina Faso a ouvert ses portes le samedi 29 avril 2017 au sein de l'ambassade algérienne à Ouagadougou. Quatre vingts expatriés algériens se sont inscrits pour ce scrutin délocalisé, prévu s'étaler jusqu'au 4 mai 2017. A l'ouverture du bureau, dès 8 heures, quelques citoyens algériens étaient présents sur les lieux pour faire valoir leur droit. Après les constatations d'usage du dispositif de vote, en présence des premiers responsables de l'ambassade, le ton est donné par Ommani Abdeppah, premier votant du jour.

A sa suite, c'est l'ambassadeur, Mohammed Ainseur, qui a accompli son devoir civique. Puis de confier à la presse toute sa satisfaction de la tenue du scrutin. En effet, à en croire le chef de la diplomatie algérienne au Burkina Faso, les législatives du 4 mai revêtent une importance capitale aussi bien pour ses compatriotes en Algérie que ceux vivant à l'étranger en l'occurrence au Burkina Faso. «C'est une élection qui vient consolider les réformes entreprises en Algérie par le président de la République, Abdelaziz Boutéflika, dans le cadre de l'instauration de l'Etat de droit, l'ancrage de la démocratie et le renforcement de l'unité nationale», a signifié M. Ainseur.

Une élection aux enjeux énormes

Le scrutin du 4 mai est aussi particulier, selon lui, dans la mesure où il sera le premier du genre depuis l'adoption, le 7 février 2016, de la nouvelle Constitution garantissant l'indépendance de la justice, l'alternance démocratique et la séparation des pouvoirs. Fruit d'une large consultation impliquant les partis politiques et des personnalités nationales, la nouvelle Loi fondamentale du pays ambitionne, de ce fait, «l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des institutions de l'Etat, a rappelé le diplomate algérien.

Ainsi, plus de 12 000 centres de vote ont été érigés à l'échelle nationale et dans les différentes représentations du pays à l'étranger pour accueillir les électeurs, estimés à 23 millions 251 mille 503. Au Burkina Faso, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement du scrutin, a rassuré l'ambassadeur, Mohammed Ainseur. A ce sujet d'ailleurs, il a témoigné sa gratitude aux autorités politiques qui ont mobilisé les Forces de défense et de sécurité (FDS), à la demande de l'ambassade, pour le renforcement du dispositif sécuritaire.

Les premiers résultats au Burkina Faso, a indiqué l'ambassadeur algérien, sont attendus au soir du jeudi 4 mai 2017 après la fermeture définitive du bureau. Jusqu'à cette date, les votes se déroulent de 8 heures à 19 heures, a-t-il fait savoir.