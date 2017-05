Afrique: L'OMS a échoué avec Ebola - Elle doit être réformée dans l'éventualité d'une future pandémie

Il a été président du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et la Paludisme entre 2009 et 2011; il présida aussi le Partenariat Roll Back Malaria de 2007 à 2009. Tedros a réussi à apporter des changements radicaux qui ont considérablement amélioré ces deux organisations.

Il est clair que c'est Tedros qui a le parcours que nous cherchons. Comme ministre de la santé de l'Ethiopie entre 2005 et 2012, il a énormément élargi l'accès aux soins de santé dans l'un des pays les plus difficiles. il a créé 3.500 centres de santé, tout en augmentant considérablement les effectifs des professionnels de la santé.

Nous avons vacciné des enfants et apporté des services de planification familiale à des millions de personnes parmi les plus pauvres qui n'en ont jamais eu accès auparavant.

En tant que Secrétaire d'Etat au Développement International du Royaume Uni entre 2010 et 2012, j'ai vu comment notre pays a pu assurer le leadership et fournir des ressources pour améliorer la santé de femmes, d'hommes et d'enfants dans les régions les plus pauvres du monde.

Il y a trois candidats imposants qui se positionnent dans la course pour diriger l'OMS. Parmi eux il ya Dr David Nabarro qui est un britannique et qui est soutenu par notre ministre de la santé.

