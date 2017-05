Congo-Kinshasa: Loi sur la Cour des Comptes - Minaku accusé de plagiat

Selon eux, le texte émane de l'Union Européenne et de la Cour Comptes et non de Minaku tel que prétendu par Gizanga. Minaku Bamporiki ont fait remarquer que les arriérés d'une législature, la tradition, ne peuvent pas être reconduits dans la législature. D'où, l'ex-député national Gizanga ne peut revendiquer la propriété d'un texte qui n'est pas le fruit de travail, comme il le prétend. Eric Wemba

Aussitôt après ce coup de gueule de ce Fidèle de Gizenga, réactions du président de l'Assemblée Nationale et du président groupe parlementaire UNC et Alliés n'ont pas tardé. Minaku Bamporiki ont profité de la séance plénière du samedi 29 avrail 2017 l'Assemblée Nationale pour donner leurs versions des faits.

Un député honoraire du Parti Lumumbiste Unifié (Palu), de la législature 2006-2011, vient de s'inviter dans les débats en cours à l'Assemblée nationale concernant la proposition de Loi sur la Cour des Comptes. Cléophas Gizanga - c'est de lui qu'il s'agit - réclame la paternité de ce texte proposé à la sanction des députés nationaux par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, et le président du groupe parlementaire UNC et Alliés, Bamporiki.

