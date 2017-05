Burkina Faso: Sécurité en eau du bassin de la Mékrou - Les scenarii du cadre stratégique validés

Le haut-commissaire de la province de la Tapoa, M. Felix Daboné a présidé à Fada-N'Gourma, l'atelier national de validation des scenarii du cadre stratégique pour la sécurité en eau du bassin transfrontalier de la Mékrou, le vendredi 28 avril 2017. Une rencontre qui ouvre les voies à l'élaboration du programme des mesures et des plans d'investissement du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans la zone d'intervention du projet Mékrou.

Le projet Mékrou : « l'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mekrou » est à la recherche de moyens appropriés pour la sécurisation des eaux du bassin transfrontalier de la Mékrou partagé par trois pays que sont le Benin, le Niger et le Burkina Faso. Un atelier national de validation des scenarii du cadre stratégique pour la sécurité en eau du bassin est organisé à cet effet dans la cité de Yendabli, afin d'apporter des pistes idoines à entreprendre par le projet sous régional. La directrice régionale de l'eau et de l'assainissement de l'Est, Mme Christine Tapsoba, qui a représenté la ministre de l'eau, a indiqué que c'est comment construire et maîtriser l'avenir du bassin de la Mékrou que les partenaires unissent leurs efforts pour mener une politique proactive d'acquisition d'outils de planification et d'aide à la décision pour une gestion optimale de la ressource en eau. Pour Mme Tapsoba, l'adoption d'un Schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) est un défi majeur. Pour elle, le SDAGE est un document programmatique qui oriente la mobilisation des ressources et évalue les impacts sur le milieu. « Cet important document doit offrir la capacité aux décideurs de conduire des politiques multisectoriels de façon équilibrée et équitable entre les Etats. L'objectif du projet de la Mékrou étant d'instaurer pour les prochaines années une vision globale du développement du bassin de la rivière Mékrou par l'intégration des objectifs sectoriels notamment l'élevage, l'agriculture, l'écotourisme, l'hydroélectricité, l'eau potable et l'exploitation minière », a ajouté la directrice régionale.

Pour une meilleure protection des eaux de la rivière Mékrou

Pour la directrice régionale, le schéma directeur qui verra le jour est le fruit d'un important travail de concertation sur l'ensemble du bassin débuté depuis 2014 et qui trouvera son achèvement en 2017 par une approche participative, itérative et inclusive impliquant l'ensemble des acteurs concernés.

Par ailleurs, Mme Christine Tabsoba a relevé que l'ambition affichée de cette rencontre de Fada-N'Gourma est de valider au moins trois scénarii préférentiels de développement qui répondent au mieux aux aspirations de développement de la portion du bassin par le Burkina. « Cette étape est cruciale d'où la tenue de cet atelier national qui réunit les experts sectoriels pour se pencher en fonction de la spécificité du secteur afin de s'assurer de la prise en compte des besoins de chaque secteur », a soutenu la directrice régionale de l'eau et de l'assainissement de l'Est. Le président du partenariat national pour l'eau, Dibi Millogo a souligné, pour sa part, que le projet Mékrou a été formulé pour soutenir la croissance verte et la lutte contre la pauvreté dans les trois pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso et le Niger par le développement d'outils et de méthodes de planification dans le contexte de la Gestion intégrée des ressources en eau( GIRE), au profit des bénéficiaires que sont les gouvernements et les autorités en charge de l'eau des trois pays partageant le bassin transfrontalier de la Mékrou. Il a affirmé que la synthèse des études conduites depuis 2014, qui ont porté sur une connaissance générale et spécifique du bassin et fourni des données précieuses sur les enjeux de développement du bassin, permet d'entamer le processus de formulation du SDAGE.