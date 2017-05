Ile Maurice: Mauvais temps - Aucune amélioration en vue

En ce jour de Fête du travail, toute l'île sera sous la pluie, comme ces derniers jours.

Ce 1er-Mai, les services météorologiques de Vacoas ne prévoient aucune amélioration du temps. La grisaille persitera pendant les prochaines 24 heures, avec de la pluie sur les terrains élevés et dans l'Est. L'Ouest et le Nord seront couverts, avec des averses passagères. Du brouillard affectera également plusieurs régions de l'île.

C'est le fort anticyclone évoluant loin au sud de Maurice qui provoque ce temps maussade sur l'île. Il maintient un vent de 25 km/h sur notre région, avec des rafales de 60 km/h. «La température maximale sera inferieure à la moyenne saisonnière de 2 à 3 °C. Elle sera de 20 et 23 °C sur le Plateau central et entre 25 et 28°C sur les régions côtières», ajoute un prévisionniste de la météo de Vacoas.

Par ailleurs, le pluviomètre de Grand-Bassin a enregistré 126 mm de pluie alors que celui de Providence affichait 58 mm à 4 heures ce matin.