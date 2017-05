Burkina Faso: Les femmes intellectuelles préfèrent la césarienne, selon Dr Clarisse Poda...

interview

Malgré le taux de césarienne plafond de 15% préconisé par l'OMS, les accouchements par intervention se multiplient d'année en année, notamment au Burkina Faso. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Dans cet entretien, la gynécologue obstétricienne Dr Annoné Inyélé Clarisse Poda, responsable de la clinique Helivea, donne à Sidwaya quelques éléments de réponse.

Qu'est-ce que la césarienne ?

Annoné Inyélé Clarisse Poda (A.I.C.P) : Une césarienne est une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi utérine. Etymologiquement, le mot césarienne dérive du latin ''caesar" qui veut dire ''enfant né par incision".

Dans quelles conditions se pratique-t-elle?

Lorsqu'il y a une impossibilité d'accouchement par voie basse, la césarienne est indiquée pour la sécurité de la mère et de l'enfant. Plusieurs indications nécessitent également une césarienne en urgence. Par exemple, lorsqu'il n'y a aucun progrès dans le travail ou quand il y a des préoccupations concernant le bien-être du bébé (changements inhabituels de la fréquence cardiaque du fœtus durant le travail ou souffrance fœtale).

Outre ces facteurs, la césarienne est aussi préconisée en cas de décollement prématuré du placenta normalement inséré et pouvant occasionner d'importants saignements et priver le fœtus d'oxygène.

La césarienne est parfois planifiée quand les positions du fœtus (présentation par le front, la face, les fesses, les pieds, l'épaule, transversale) ne permettent pas un accouchement par voie basse ou quand les manœuvres de version échouent ou sont impossibles.

Il faut dire également que la macrosomie fœtale (gros fœtus par rapport au diamètre du bassin de la mère), un retard de croissance précédente par césarienne, des problèmes liés au placenta constituent des motifs pour planifier une césarienne.

Dans le cas où la mère présente un trouble d'hypertension, pouvant se compliquer en pré-éclampsie, un trouble cardiaque ou un diabète qui fait grossir le fœtus, les raisons de l'état de santé de la mère sont invoquées pour pratiquer une césarienne.

Par ailleurs, différents types d'infections comme les lésions d'herpès actives à la vulve et dans le vagin pouvant contaminer l'enfant et le risque de contamination au VIH entrainent la planification d'une césarienne.

Pour éviter la douleur de l'accouchement, certaines femmes préfèrent subir une césarienne de confort ou de convenance personnelle. Dans quelles conditions cela est-il acceptable ?

L'évolution actuelle de la relation médecin-patient s'engage vers un processus d'échange où la patiente devient un acteur essentiel de choix. Une fois qu'elle aura été entièrement informée par l'obstétricien, cette conversation ne doit pas conduire à respecter sans discussion, certains choix sans la preuve de leur pertinence.

La demande de césarienne est souvent l'expression implicite d'une peur de l'accouchement. L'acceptation d'une césarienne de convenance personnelle devrait donc avoir été précédée, outre le devoir d'information, d'un effort de compréhension de la demande puis d'orientation du choix.

Parce qu'en fait, la femme peut accoucher à la date qu'elle désire, mais de commun accord avec le gynécologue et l'anesthésiste qui la suivent.

L'accouchement est moins long, les risques d'imprévus moins nombreux et les douleurs, grandes craintes des mamans, moins violentes. La maman est rassurée de penser qu'elle et son bébé souffriront moins et que son périnée sera moins abimé.

Une certaine opinion veut qu'après une césarienne, la femme soit incapable de concevoir au-delà de trois accouchements. Est-ce vrai ? Si oui, pourquoi ?

Il est d'usage de demander à la maman d'attendre environ une année avant de songer à concevoir un autre bébé. Ce, afin que la cicatrice se referme correctement. Le 2e bébé ne naîtra pas forcément par césarienne, en dehors des indications nécessitant le recours à une césarienne.

Mais si une seconde césarienne est faite, la femme ne pourra plus pour ses futures grossesses, accoucher par voie basse, en raison des risques de rupture utérine liés à la cicatrice.

Une épreuve de travail pourrait provoquer une rupture utérine et une importante hémorragie avec perte de vie de la femme. Il est alors d'usage d'envisager 3 à 4 césariennes au maximum.

Existe-t-il d'autres conséquences liées à la césarienne ?

De manière générale, les césariennes se déroulent bien. Cependant, comme toute opération chirurgicale, cette intervention peut avoir des conséquences sur le rétablissement de la mère. Durant les 24 heures suivant la césarienne, la mère n'est pas autonome, par rapport à une femme qui a accouché par voie basse.

Contrairement à l'autre, celle-ci restera plus longtemps à l'hôpital (5 à 7 jours). La douleur ressentie après la césarienne est plus intense et dure plus longtemps que lors d'un accouchement par voie basse.

En outre, les risques d'infection de la plaie de l'utérus, de la vessie si une soude urinaire a été utilisée, sont plus accrus. Les risques d'hémorragie et de problèmes de coagulation, les saignements abondants peuvent générer une carence en fer (anémie).

La dépression et l'anxiété sont également des conséquences de la césarienne. La femme peut se culpabiliser parce qu'elle a donné naissance par césarienne. Il y a aussi une mortalité maternelle élevée, une baisse de la fertilité, des infections nosocomiales et des occlusions intestinales.

C'est-à-dire qu'au moment de la suture et de la remise en place des organes dans l'abdomen, les intestins peuvent former une bride et se retrouver collés à la paroi. Des troubles digestifs peuvent alors apparaître tels des nausées et vomissements jusqu'à la nécessité d'une nouvelle opération pour résoudre l'occlusion.

Les cas de césarienne sont de plus en fréquents surtout chez les primipares. Qu'est-ce qui explique cette situation ?

C'est exact. Mais il faut souligner que les statistiques révèlent que les femmes intellectuelles sont plus nombreuses à vouloir accoucher par césarienne. Parce que leur première grossesse survient, le plus souvent, après de longues études, c'est-à-dire tardivement.

Dans ce cas, si la structure sanitaire n'est pas suffisamment outillée pour contrôler un accouchement normal, les médecins sont obligés de jouer la prudence et de recourir à la césarienne.

Notre dernière patiente qui a accouché avait 46 ans. Souvent, il y a de très jeunes filles qui tombent enceintes et si le bassin n'est pas assez bien formé, une césarienne est nécessaire pour permettre à l'enfant de passer.

L'alimentation est-elle un facteur adjuvant ?

Oui. L'alimentation joue un rôle dans la fréquence actuelle des césariennes. La femme enceinte doit soigner son alimentation. Car ses repas doivent fournir tous les nutriments nécessaires au développement du bébé. Il est déconseillé de manger pour deux durant la grossesse.

Il faut éviter de trop grossir. Cela pourrait être préjudiciable et à la femme et au bébé. Il y a également une augmentation des risques du diabète gestationnel et de pré-éclampsie.

L'alimentation de la femme enceinte doit donc être saine et diversifiée, fractionnée en plusieurs repas, riche en fruit et légumes contenant surtout du fer et des vitamines. Elle doit éviter la consommation de l'alcool, le café, le thé et réduire la quantité de sucre, de sel et surtout les bouillons en cube.

La pratique de la césarienne serait devenue un fonds de commerce dans certaines cliniques de la place. Qu'en pensez-vous?

Nous pensons que c'est parce que les césariennes sont effectuées davantage dans les maternités privées et dans les établissements ne disposant pas en permanence de toutes les ressources techniques et humaines nécessaires en cas d'urgence qu'on est porté à croire cela. Dans ce genre de structures sanitaires, il faut limiter, par précaution, les risques de décès. L'on dira que nous avons la main légère pour les césariennes en clinique.

Mais, c'est pour éviter une perte de la femme et du bébé. Parce que lorsqu'il y a une légère contre-indication, nous ne prenons pas de risque. Dans le privé, nous sommes très regardants sur un certain nombre de choses.

Pour s'être investis financièrement pour des soins de qualité, nous devons veiller à ce que le client reparte satisfait. Nous ne nions pas l'existence de brebis galeuses dans notre milieu tout comme d'ailleurs dans tout corps de métier. Mais, nous ne proposons pas des césariennes sans des indications claires.

Qu'est-ce qui explique les coûts exorbitants de la césarienne dans les cliniques ?

C'est parce que dans le public, tout est supporté par l'Etat. Dans le privé, nous faisons face à plusieurs charges liées au fonctionnement de la boîte. Il y a aussi les impôts, les factures et la prise en charge du personnel soignant.

Si vous êtes en location, il faut payer le bâtiment. Tout cela fait que certaines prestations peuvent être perçues comme hors de portée. Nous comprenons bien les préoccupations des populations, mais c'est aussi dû au fait que les coûts ne sont pas uniformisés. Chaque clinique fixe ses prestations en fonction de ses charges et du standing.

Quels conseils pouvez-vous donner aux femmes enceintes et celles désirant concevoir?

Les femmes qui souhaitent concevoir doivent toujours consulter pour prévenir certaines maladies pouvant entrainer des complications.

Les femmes enceintes doivent suivre les consultations prénatales. Parce que 1/3 des césariennes se décide au moment de l'accouchement. Donc plus les consultations prénatales sont suivies et bien menées, plus le risque est réduit.

Pour les femmes qui craignent les douleurs de l'enfantement, il n'est pas bon de faire une césarienne sans indications. Toute chirurgie est susceptible d'entrainer de graves complications.