Afrique: 1er-Mai - Plusieurs rassemblements à l'appel des syndicats sur le continent

Ce à quoi le ministre du Commerce et de l'industrie a répondu vouloir ouvrir la discussion avec des syndicats et a promis la création d'une nouvelle loi pour leur donner une meilleure place dans le dialogue social.

En Afrique australe, tous les regards sont tournés vers l'Afrique du Sud. Plusieurs rassemblements sont en cours dans les principales villes du pays. Cette année, toutefois, c'est la manifestation de Bloemfontein qui retient l'attention. Le président Jacob Zuma doit prendre la parole à ce rassemblement du 1er-Mai. Sa présence suscite la polémique. Quand il est entré dans le stade, il y a été hué par certains, acclamé par d'autres. On sait que la Cosatu, la principale confédération syndicale, lui a récemment retiré son soutien - un revirement historique. Elle a même réclamé sa démission.

Un second groupe de syndicalistes, moins important - on parle d'une centaine de personnes - a tenté de former un cortège non officiel ce lundi matin. La police est tout de suite intervenue, affirmant que cette manifestation n'avait pas été autorisée.

