Burkina Faso: USSU-BF des universités et grandes écoles - La saison 2016-2017 est ouverte

Le ministre des Sports et des Loisirs, le Dr Taïrou Bangré a procédé, le jeudi 27 avril 2017 à Ouagadougou, au lancement de la saison 2016-2017 de l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) des universités et grandes écoles. Sept disciplines sont au rendez-vous. Ce sont le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, la lutte traditionnelle, le judo et l'athlétisme.

La saison 2016-2017 de l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) des universités et grandes écoles est ouverte. Le jeudi 27 avril 2017 sur le terrain de sport de l'Université Ouaga 1 professeur Joseph-Ki-Zerbo, le ministre des Sports et des Loisirs, le Dr Taïrou Bangré, a procédé à son lancement à travers un cross populaire. Les universités et les grandes écoles rivaliseront autour de sept disciplines. Ce sont le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, la lutte traditionnelle, le judo et l'athlétisme. Pour le Dr Bangré, l'USSU-BF, à travers les universités et les grandes écoles, constitue un défi majeur pour le département. «Notre volonté d'orienter l'USSU-BF vers une nouvelle dynamique, nous oblige à faire de nos établissements d'enseignement supérieur, de véritables tremplins pour le sport d'élite» a-t-il avoué. La saison 2016-2017 a connu son démarrage grâce au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le professeur Alkassoum Maiga.

Selon le ministre des Sports et des Loisirs. «Grâce à son ouverture d'esprit et ses grandes qualités humaines, il a permis le démarrage de cette activité qui constitue aux yeux de la jeunesse estudiantine des moments importants pour son épanouissement général», a affirmé Taïrou Bangré. «Je reste convaincu, monsieur le ministre, que nos deux départements, main dans la main, œuvreront à proposer aux étudiants du Burkina Faso, un cadre sain pour la pratique du sport, dans l'optique de contribuer au rayonnement de notre cher pays à travers le monde», a détaillé le ministre des Sports et des Loisirs.

Aux acteurs que sont les étudiants, les encadreurs techniques et professionnels, des présidents d'universités et instituts ainsi que les directeurs généraux des grandes écoles, Taïrou Bangré a tenu à leur exprimer sa grande reconnaissance. Enfin, à la nouvelle structure faitière répondant aux aspirations du monde universitaire et les grandes écoles, le département en charge des sports et les loisirs, par la voix de son premier responsable, prendra des dispositions pour un bon déroulement des différentes compétitions sur toute l'étendue du territoire national et restera, par ailleurs, engagé pour asseoir et accompagner ladite structure. En dehors du cross populaire suivi d'une séance d'aérobic, le public a eu droit à des séances de démonstrations en judo et en kung fun wushu.