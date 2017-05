«Les enquêtes nous ont amené à déceler un certain nombre de causes dont les questions… Plus »

De l'avis du coordonnateur de l'OACI-UE, une fois ces mesures actées, elles vont permettre dans un premier temps de réduire considérablement les émissions des gaz carboniques (CO2) au Burkina Faso et dans les autres Etats bénéficiaires comme l'a recommandé la communauté internationale face au changement climatique. Le projet va, dans un second temps, contribuer à l'amélioration des conditions des populations et à la lutte contre la pauvreté.

«Le pays a été retenu pour bénéficier d'un accompagnement supplémentaire pour la mise en œuvre de deux autres mesures dans le domaine de l'aviation civile, à savoir les procédures de descente et de montée continues dans l'aviation civile et l'autre sur une étude de faisabilité des carburants alternatifs», a souligné M. Moukalan.

