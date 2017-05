Cameroun: Paul Biya/Donald Trump, première rencontre en Chine

Bref une antithèse de ce que les puissances occidentales ont proposé jusqu'ici, à travers notamment la Banque Mondiale et le Fond Monétaire International. Le but de ce nouveau paradigme étant d'en finir avec le terrorisme en amenant la prospérité à tous les habitants de la Terre.

Paul Biya doit d'ailleurs brûler d'impatience de voir la faveur que lui réserve un Donald Trump qui vient de se montrer généreux en donnant le feu vert à la vente d'avions de guerre au Nigéria et offert des voitures de combat au Tchad dans le but de combattre Boko Haram.

Donald Trump se montre jusqu'ici distant et désintéressé de l'Afrique et de ses leaders. Mais son engagement pour tordre le coup à l'islamisme fanatique peut être un point qui le rapproche de Paul Biya aux prises avec Boko Haram dans l'Extrême-nord du pays.

A tout le moins, elle concrétise le projet Trans Aqua. Ce projet imaginé il y a un peu plus de trente ans par un ingénieur italien, consiste à prendre les eaux du fleuve Congo et les déverser dans lac Tchad à travers un système de canaux.

