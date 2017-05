Ile Maurice: Pompiers - Une trentaine d'interventions en douze heures

Les pompiers sont sur le qui-vive depuis ces dernières douze heures. Une trentaine d'interventions ont eu lieu à travers l'île depuis 16h, hier lundi 1er mai. Surtout en raison de l'accumulation d'eau dans les cours et sur les routes.

Quatre maisons ont été inondées, dont deux à Flacq, une à Grand-Gaube et une à Riche-Terre. Les pompiers ont procédé à l'évacuation des habitants de trois maisons dans la région de Poste-de-Flacq à cause d'une rivière en crue. Parmi les personnes évacuées, on compte une femme handicapée de 87 ans et un homme de 67 ans dans une maison. Alors qu'une maman et son bébé de trois mois ont été secourus.

Les régions les plus affectées par les averses sont le sud et l'est. Les plus fortes pluviométries ont été enregistrées dans les régions à Providence (176.0 mm), Queen Victoria (172.4 mm), Grand-Bassin (169.0 mm), Mon Bois (162.0 mm) et Mon Loisir Rouillard (125 mm).