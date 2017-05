Ile Maurice: Mauvais temps - Les cours à l'UoM et les examens du GCE maintenus

Ils venaient tout juste de débarquer à Plaisance et se dirigeaient vers l'hôtel Merville, à… Plus »

Le temps ne devrait pas s'améliorer au courant de la journée avec des poches de brouillard, des accumulations d'eau et des averses intermittentes à travers l'île. La station météorologique de Vacoas ne compte toutefois pas émettre d'avis de pluies torrentielles car les critères ne sont pas tous respectés. Plusieurs régions ont récolté plus de 100 mm de pluie ces dernières 24 h.

Par contre, les ministères de l'Education et de l'Egalité du genre ont pris la décision hier de fermer les crèches, le préscolaire, le primaire, le secondaire et les centres de formation incluant le MITD.

Les cours à l'université de Maurice (UoM) sont maintenus ce mardi 2 mai. Les examens à l'UoM ont, toutefois, été renvoyés ultérieurement. Les étudiants en ont été informés par courriel émanant du Centre for Information Technology and Systems (CITS), de l'UoM ce matin.

