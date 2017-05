Cote d'Ivoire: Soro Mamadou (sg centrale humanisme) - "Nous notons une amélioration de la réforme des retraites"

document

Excellence Monsieur Le Président de la République Excellence,

Dans le cadre de l'élaboration d'un « indice africain de développement social », l'Union Africaine, à travers sa Commission Economique recommande que « les inégalités soient combattues car elles sont susceptibles de contrer le développement à long terme, de nourrir l'agitation et de créer un cercle vicieux de pauvreté et d'exclusion ». Agitation, cercle vicieux de pauvreté et d'exclusion, voici les maux auxquels nous sommes confrontés.

Dans de telles conditions, la trêve sociale ne se décrète pas. Elle se négocie avec des propositions concrètes. Les centrales syndicales sont des régulateurs de l'ordre social. A ce titre, elles ont toujours souhaité un dialogue social inclusif, participatif.

A défaut, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'aventures. En définitive, il ne nous reste donc que le 1er mai, pour nous faire réellement entendre. Mais là encore, pour cette séance, le temps nous est compté.

Excellence, Grâce à vos instructions, le problème des quarante (40) enseignants bivalents, la situation de notre S.G.A, KONE

Lanciné, à la RTI, sont réglés. On note aussi une amélioration de la réforme des retraites. Toutefois, la question de l'intégration des 93 enseignants contractuels demeure ; le Ministre de la Fonction Publique, n'attend que vos instructions.

Concernant le paiement des primes dues à l'opération ville propre 2 aux agents de l'ANASUR, Humanisme est formelle, aucun pesos n'a été payé aux agents de l'ANASUR, contrairement à ce que dit Madame La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Excellence, les événements de ces derniers mois (militaro-sociaux) peuvent apparaître comme des coups qui vous sont assénés.

Mais comme nous l'enseignent, les sages de la trempe du Professeur Emérite Hyacinthe SARASSORO, « on ne lance des pierres qu'aux arbres qui ont des fruits ». Excellence, vous êtes le gros arbre qui porte les fruits de l'espérance des Ivoiriens. C'est pourquoi, il nous plaît de vous solliciter ce jour encore :

A- DE FACON GENERALE : I- De la question de l'Agro-business :

Excellence, Si les ivoiriens se sont rués dans l'Agrobusiness, c'est à leur corps défendant. Cela est dû au faible taux de rémunération de l'épargne des banques. Or les sirènes de l'émergence ont charmé tous les ivoiriens, de sorte que la moindre opportunité de sortir de la pauvreté, est vue comme une aubaine.

Par exemple, avec 800 000f placés dans une banque classique, au bout d'un an, on a que 28 000 FCFA d'intérêt. Le même montant investit dans l'Agro-business, au bout d'un an, nous fait gagner 4 600 000 F CFA.

Aujourd'hui, nous venons à vous, Excellence, pour que l'Etat poursuive davantage les investigations afin de payer effectivement les Retour Sur Investissement (RSI) que les souscripteurs attendent. Ils n'attendent que ça et rien d'autre.

II- De l'adoption de la loi sur les coûts des loyers.

Excellence, Depuis deux ans, le gouvernement a annoncé l'adoption d'une loi sur les loyers. Or, entretemps, chaque jour, on assiste à une augmentation frénétique des loyers et cautions.

Humanisme demande instamment au gouvernement d'accélérer l'adoption du projet de la loi sur le loyer, mais surtout, de stopper net, la foire des augmentations fantaisistes de loyers. C'est aussi le lieu de demander au Gouvernement d'accélérer l'élaboration du contrat de bail consensuel certifié.

III- Du Permis de conduire

Excellence, Il est vrai que l'année dernière, nous avons dénoncé les coûts prohibitifs imposés pour le changement du permis de conduire. Sur vos instructions, la réforme a été suspendue.

Mais au constat, il semble que les autorités nous en veulent parce que nous avons osé dénoncer une pratique abjecte. Sinon, comment comprendre qu'alors que vous avez décidé de la suspension de la réforme, la société Quipux ait décidé de ne plus produire de duplicatas de permis de conduire.

C'est une situation dangereuse qui renvoie au chômage, tous les conducteurs qui perdent ce précieux sésame. Dans notre entendement, c'est la réforme qui est suspendue, pas le permis de conduire. Il y a donc lieu de recadrer les choses.

Excellence, Alors qu'il est de notoriété publique que les tarifs des contraventions vont de 500 à 2000f maximum, nos camarades chauffeurs et conducteurs se voient imposer, au forceps, des contraventions de 22 500f. Et ce qui rend l'opération suspecte, c'est que le montant de 22500 f est porté manuellement sur les reçus et payé à la Préfecture de police. Excellence, nous attendons, votre prompte réaction.

B- LE SECTEUR PRIVE I- Des licenciements abusifs dans les entreprises

Excellence, Depuis l'année dernière, nous sollicitons la clémence de Madame la D.G de l'ANASUR pour la réintégration des camarades YORO BI TA RAYMOND (Secrétaire Général du Syndicat National du Personnel et Assimilés du Ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable) et AVIT Magloire, licenciés abusivement.

Le camarade YORO BI a saisi les chefs Gouro qui sont venus nous voir, pour vous porter ce message : Excellence, Les Gouro disent que « les senoufos ne peuvent priver de pitance leur allié ».

Excellence, en tant que fils du Roi de KONG, garant des us et coutumes, qu'il vous plaise de demander à votre fille OUATTARA Saran de bien vouloir réinté- grer YORO BI TA et AVIT Magloire, à l'ANASUR, au nom du respect des alliances interethniques, véritable ciment de la cohésion sociale.

A la SAPH, le camarade Allangba KOUADIO a été abusivement licencié malgré la décision du Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale. Humanisme a négocié, en vain, le paiement des droits légaux. Mais alors même que la Direction de la SAPH, filiale du Groupe SIFCA affiche fiè- rement un bénéfice net de plus de 1.5 milliards f CFA, le Directeur Général, M. Marc GENOT, au mépris des lois ivoiriennes, refuse de s'exécuter.

Dans le secteur du pétrole Off-shore / On shore, ce sont dix-sept (17) travailleurs qui ont été abusivement licenciés à la société NOPCI et CNR, pour un fallacieux motif économique, car aussitôt, ils ont été remplacés. Excellence, dans sa déclaration du 1er mai 2017, la Présidente de la Confédération Syndicale Internationale écrit : « Parce que des sociétés multinationales puissantes et une poignée de personnes immensément riches dictent les règles de l'économie mondiale, les progrès que des générations de travailleuses et de travailleurs ont obtenus, célébrés le 1er mai de chaque année, subissent continuellement et systématiquement des attaques ». Excellence Monsieur Le Président de la République, ne battez pas en retraite, ne vous pliez pas aux volontés des grandes richesses qui refusent de garantir un travail décent pour tous et d'en finir avec la pauvreté. Eviter de livrer en pâture, les travailleurs, au patronat de certaines entreprises qui méprisent nos lois.

II- De la revalorisation du SMAG

Excellence, Dans le secteur agricole, des travailleurs sont encore payés à treize mille francs (13 000f) CFA, le mois. Non ! Cela est inadmissible. Les travailleurs du monde agricole méritent mieux. C'est pourquoi, ce jour, 1er mai 2017, une fois encore, nous vous demandons de mettre fin à cette iniquité, en relevant le Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG), au niveau du SMIG, c'est-à-dire, à 60 000f CFA. III- Du paiement des droits des exagents de la compagnie Air Afrique Excellence En pensant à notre maman, Dominique OUATTARA, avec votre sens de l'humain, nous sollicitons votre altruisme, votre grandeur d'âme, votre hardiesse pour solder les droits liquidés des ex-agents d'AirAfrique, notamment des huit cent (800) Mamans regroupées au sein du Collectifs des femmes d'Air Afrique. Vous êtes engagé à prendre en charge les droits sociaux précités et vous avez déjà payé une première tranche, de 573 755 390 FCFA, en décembre 2011. A ce jour, le reliquat de ces droits s'élève à 2 550 338 132 f CFA. Le Ministre du Budget avait même élaboré un chronogramme comme suit : - 2014 : 573 755 390 f CFA. - 2015 : 1 976 582 742 f CFA. Mais ces échéances n'ont pas été respectées. Les 2 550 338 132 f CFA ont été finalement reportés au budget 2016, mais encore en vain. Excellence, votre chère et tendre épouse avec ces dames de l'ex Air-Afrique, ont le regard de l'espérance rivé sur vous. Elles sont convaincues qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez achever ce que vous avez commencé. Et comme vous le dites si bien, vous-même, « Allons seulement », Humanisme répond en écho : « Achevons seulement ».

IV- De la situation des dockers.

Excellence Depuis trois ans, la Centrale Syndicale Humanisme, par la force du dialogue avec le DG du SEMPA-BMOD et le DG du PAA, nous avons pu faire en sorte que les dockers et dockers transit travaillent dans la sérénité. Toutefois, pour une paix définitive, il nous apparaît nécessaire de revoir le statut du docker et du Docker transit en révisant le décret 99-510 du 04 août 1999, qui fait d'eux, des agents journaliers, sans plan de carrière. L'ensemble de la communauté portuaire adhère à cette idée et l'attend avec enthousiasme. Il en va ainsi, pour le principe de l'organisation de l'élection des délégués du personnel dont la dernière, date de 2008.

IV- De la situation des 2500 pompiers civils sans emplois.

Les pompiers civils sont formés par l'Office National de la Protection Civile (ONPC) ; ils sont à ce jour 2500, à battre le pavé, chaque jour à la recherche d'une oreille attentive à leur sort, alors que des instruments existent pour les mettre en service, notamment le décret N°74-322 du 11 juillet 1974 portant règlement de sécurité des immeubles de Grande Hauteur (IGH) et leur protection contre les risques et paniques. D'ailleurs, la politique de l'emploi-jeunes devrait s'intéresser davantage à eux, en imposant l'usage des pompiers et Secouristes Professionnels dans tous les Conseils régionaux, districts et communes de Côte d'Ivoire. C- LE SECTEUR PUBLIC I- De la revalorisation de l'indice référentiel de base. Excellence, L'indice référentiel de base, de 233.45 F qui, sert pour l'élaboration des salaires, date de 1973. Or pour tenir compte de l'inflation, cet indice devait être majoré tous les deux ans, mais depuis 44 ans, nous en sommes toujours au 233.45F. Quatre décennies après, ce taux ne vaut plus rien. Revaloriser ce taux d'indice est un impératif dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. II- Des retraités après 30 ans de service Excellence, Les fonctionnaires retraités après trente ans de service, n'ont bénéficié d'aucun avancement depuis 1988, durant leur carrière. Pour être juste, il sied de leur payer les effets financiers de leurs avancements indiciaires.

III- De la revalorisation de l'indemnité contributive aux logements

Excellence, Instaurée en faveur certains fonctionnaires, pour aider à supporter le coût de la vie qui a plus que quintuplé depuis, l'indemnité contributive au logement doit être non seulement élargie à tous les fonctionnaires, mais sa revalorisation est plus que jamais à l'ordre du jour. Humanisme appelle donc le gouvernement à aller à un dialogue social franc sur ce sujet. IV- Du paiement du stock des arriérés Merci Excellence, d'avoir permis l'exécution des différents points du profil de carrière des personnels du secteur éducationformation, avec la dernière décision en date, le reclassement exceptionnel aux Grades A5, A6 et A7. L'ultime point qui engage ma personne, SORO Mamadou, c'est le paiement du stock des arriérés. Il est vrai que les séances de travail que j'ai eues avec vos collaborateurs, sur la question, butent sur le paiement. Mais Excellence, nous n'allons pas faire dans la démagogie : nous tenons au paiement du stock des arriérés, comme à la prunelle de nos yeux. Et pour vous paraphraser, allons seulement à la solution de cette question.

V- De la situation des Assistants sociaux sans emplois

Excellence, Formés au frais de l'Etat, à l'Institut National de Formation Sociale (INFS), ils sont 897 diplômés des promotions 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 et 2014 des assistants sociaux, qui n'ont pas encore été inté- grés la Fonction Publique. Excellence, nous venons remettre leur sort entre vos mains. D- De l'organisation du secteur informel ou la transition vers l'économie informelle. Chaque année, des milliers de jeunes arrivent sur le marché du travail. Ces derniers se retrouvent pour la plupart, dans le secteur informel dont le poids n'est plus à démontrer. L'organisation de ce secteur est devenue un impératif sur lequel notre pays doit compter pour amorcer son décollage vers l'émergence. Et c'est à juste titre que le BIT faisait remarquer en 2015 : « Le tissu multiforme d'activités marchandes et de pratiques sociales qui animent l'économie populaire porte en lui les ferments d'un renouveau culturel porté par une classe de petits entrepreneurs privés, dont l'action se fonde sur l'esprit d'initiative, la créativité, le travail indépendant et la mobilisation de ressources propres, autant de ressorts sur lesquels il convient de miser pour l'avenir. ».

A ce propos, les producteurs d'eau agréés, adhérent à votre politique de préservation de l'environnement, dans le cadre du développement durable. Ils approuvent donc le décret d'interdiction d'eau en sachets. Toutefois, croulant sous le poids des premiers investissements, ils ne peuvent assurer leur reconversion telle que vous le leur demandez. Aussi ont-ils sollicité de l'Etat, depuis plus de deux ans, la mise auprès d'un établissement financier, d'un fonds de huit (08) milliards, pour des emprunts leur permettant d'assurer sereinement cette reconversion, avec à la clé, la préservation et la création des emplois. Ils ne cherchent qu'à jouer leur partition dans le développement économique et social de notre pays. Excellence Monsieur Le Président de la République, pour les travailleuses et les travailleurs, mais de façon générale, pour les populations ivoiriennes, l'urgence est désormais sociale. Je vous remercie.