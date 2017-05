Le ministre des Infrastructures, Eric W. Bougouma a rencontré les forces vives de la région de l'Est, le samedi 29 avril 2017, à Fada-N'Gourma. Avec les populations, le chef du département des infrastructures est venu donner les informations sur les actions en cours et à venir pour désenclaver le grand Est.

Le gouvernement de Paul Kaba Thiéba a engagé des actions vigoureuses en vue de restaurer le réseau routier de la région de l'Est en état de dégradation accentué. C'est l'information principale livrée par le ministre des Infrastructures, Eric W. Bougouma aux populations de la région, qui, depuis des mois, crient leur ras-le-bol face à la dégradation des routes dans leur ensemble.

A entendre, le ministre Bougouma, les travaux d'entretien courant des routes est en cours et plus de 14 entreprises ont été sélectionnées pour sortir les populations de leur souffrance. Pour lui, cette rencontre avec les forces vives de cette région se veut être avant tout un dialogue direct, franc et de vérité.

Dans le chapitre des interventions, le maire de la commune de Fada-N'Gourma, Jean Claude Louari, principal initiateur de la rencontre, a traduit sa gratitude aux organisations de la société civile pour leur sens élevé de responsabilité. Il a souligné que cette rencontre est « une victoire du dialogue », qui offre une occasion de se parler les yeux dans les yeux.

Le ministre a fait comprendre que le gouvernement n'a jamais abandonné la région de l'Est car, selon lui, cette partie du Burkina Faso est l'une des plus importantes du pays. « Vous avez trop attendu et vos manifestations sont légitimes et justifiées.

Le gouvernement est conscient des souffrances des populations », a-t-il ajouté. Il a en outre révélé que son département ministériel est mobilisé pour la région de l'Est et que le gouvernement du président Roch Marc Christian Kaboré veut apporter des réponses aux préoccupations des populations.

1,3 milliard de F CFA pour l'entretien routier de l'Est

Au cours des échanges avec le ministre des Infrastructures, le porte-parole des organisations de la société civile, Adolphe Tankoano a indiqué que les mouvements d'humeur liés à l'état de la route remontent au mois d'avril 2014. Il a dit l'incompréhension des populations face à l'état piteux des axes de communication pour une région qui partage les frontières avec trois pays.

Pour M. Tankoano, l'axe Koupéla-Fada-N'Gourma long de 78 km constitue un véritable danger pour les usagers. « 5 femmes ont accouché sur la route et on a enregistré plus de 36 accidents entre janvier et mars 2017. Quand on voyage, le seigneur vous accompagne de Fada à Koupéla et le chauffeur vous envoie de Koupéla à Ouaga», S'est inquiété le porte-parole des OSC.

Il a demandé au chef du département des infrastructures de tout mettre en œuvre pour éviter des situations dramatiques avec la saison hivernale qui s'annonce. « Faites ce que vous pouvez pour que l'eau n'emporte plus des gens. On sait que vous êtes capable si vous voulez », s'est convaincu le leader Tankoano.

Le ministre Bougouma a révélé que son département a engagé dans la région, quatre grands travaux. Il s'agit des travaux d'entretien courant qui vont coûter la bagatelle de 1milliard 300 millions de F CFA, les travaux de construction et de réparation des infrastructures de franchissement notamment les ponts et autres dalots, avec 1milliard 800 millions de F CFA pour le seul pont de la Sirba, le bitumage des routes et la construction des pistes rurales.

Dans un langage de vérité, le ministre a soutenu que les travaux de la voie Koupéla - Gounghin sont sur le point de démarrer et les travaux de réfection de RN4 connaissent eux aussi des débuts imminents.

« Nous avons mobilisé 14 entreprises pour désenclaver la région de l'Est. Pour des questions de procédures, les travaux de bitumage des routes Gounghin-Fada- Piega-frontière du Niger connaîtront un début en 2018 et ceux de Kantchari-Diapaga-frontière du Benin au dernier trimestre de 2017 », a rassuré le ministre Bougouma. « A Djeddah, nous avons demandé aux bailleurs de fonds d'accélérer leur rythme pour que les travaux puissent effectivement commencer », a-t-il appuyé.