Burkina Faso: Hôtel SOPATEL Silmandé - Des agents en grève, l'établissement fermé

Des agents de l'Hôtel SOPATEL Silmandé observent un arrêt de travail d'une « durée indéterminée » depuis la matinée du samedi 29 avril 2017. Ils s'insurgent ainsi contre des « licenciements abusifs » et demandent le départ du directeur, Omar Sall. Aux dernières nouvelles, l'hôtel a été fermé.

Pancartes à la main, sifflets à la bouche, des dizaines de travailleurs de l'Hôtel SOPATEL Silmandé étaient dans la matinée, du samedi 29 avril 2017, dans l'enceinte de l'hôtel, non pour travailler, mais pour crier leur « ras-le-bol ». C'est l'entame d'un arrêt de travail « d'une durée indéterminée ». En cause, des licenciements « abusifs » dont celui du contrôleur- receveur Arouna Ilboudo, le 27 avril dernier. « Depuis l'arrivée du directeur Omar Sall, rien ne va à l'hôtel. Il y a des licenciements à n'en pas finir, des sanctions que nous ne comprenons pas. Il nous a même dit qu'il est venu pour nettoyer », a dénoncé Florent Nogtododo, porte-parole des travailleurs de la boîte.

Pour lui, c'est le licenciement de M. Ilboudo qui a fait déborder le vase. Ce dernier a expliqué que son malheur est parti d'un banal transfert qui relevait de ses prérogatives. « En tant que contrôleur chargé des divers (outre la nourriture et la boisson), je fais à la fin de chaque inventaire des régularisations de stocks en exécutant des transferts pour égaliser les stocks et faire un nouveau départ. J'ai fait une opération qui n'a pas été signalée au département du budget par le responsable des contrôleurs. Le transfert a donc été considéré par un audit comme une faute professionnelle et j'ai été licencié après 34 ans de service le jour de mon anniversaire sans être passé en conseil de discipline et sans préavis ni droits », s'est-il offusqué. A l'en croire, il fait partie des premiers agents de l'hôtel. « J'ai de l'amour pour cet établissement que je considère comme un patrimoine du Burkina Faso, car il est en location- gérance. Ce n'est donc pas à deux ans de la retraite que je commettrai des gaffes », s'est-il défendu.

Selon lui, l'objectif du directeur et de ses proches collaborateurs est d'épurer le personnel afin de prendre des prestataires de service. « A son arrivée, il a dit qu'il y aura des licenciements. Il a relevé qu'il n'a pas de parents, ni d'amis ici, donc pas de sentiments », a-t-il relaté. Corroborant ces propos, l'agent Allo Dieudonné Aoueba a soutenu que le directeur a remis en cause des accords précédemment obtenus avec le Président du conseil d'administration.

L'appel au dialogue de la direction

« A la fin des contrats de ceux qui sont en CDD, des évaluations devaient être faites pour les mettre en CDI. A notre grande surprise, quand les contrats sont arrivés à terme, on les a mis à la porte sans évaluation. Il y a eu au total dix licenciements. Il y a certains qui ont des contrats d'un an qui sont inquiets du sort qui leur sera réservé à la fin. Nous demandons au gouvernement d'avoir un œil sur la gestion de Silmandé, car la rétrocession à la Société pour la promotion et l'aménagement touristique et hôtelière (SOPATEL-SA) comprenait aussi le personnel », a-t-il expliqué.

Au regard de tous ces griefs, les « frondeurs » demandent le départ du directeur Omar Sall, du PCA, Talcayer Rouamba et du responsable du capital humain, Ibrahim Zagré. Pour eux, ces derniers ne sont plus des interlocuteurs. « C'est avec le PDG Idrissa Nassa que nous voulons discuter », ont clamé les grévistes. D'ailleurs, ils ont bloqué l'accès de l'hôtel au directeur Sall, l'obligeant à squatter dans la cour de l'établissement. Celui-ci n'a pas voulu s'exprimer, confiant la tâche au responsable du capital humain, Ibrahim Zagré. Selon lui, tout serait parti d'un constat d'anomalies dans la gestion des stocks de l'économat. La direction, a-t-il poursuivi, a donc commandité un audit. « A l'aune des résultats de cet audit, il y a eu des sanctions disciplinaires dont des licenciements comme prévus par notre règlement intérieur. Il n'y a pas eu de licenciements abusifs », a-t-il insisté. Aussi, a-t-il indiqué, le mouvement d'humeur entamé « sans préavis » est une surprise pour la direction. Il a regretté que les grévistes « empêchent » ceux qui veulent travailler d'entrer dans l'hôtel. « Nous cherchons les voies et moyens pour assurer le service minimum afin que les clients n'en pâtissent pas », a-t-il rassuré. Il a relevé que la direction reste ouverte au dialogue « seul épilogue possible » à ce bras de fer.

Contacté hier pour connaître l'évolution de la situation, le porte-parole des travailleurs, Florent Nogtododo a indiqué que dans l'après-midi du 29 avril, les clients ont été délogés et l'hôtel fermé. « Nous avons eu des rencontres avec le secrétaire général du ministère en charge de la Culture, des représentants d'autres ministères et du monde de l'hôtellerie », a-t-il indiqué. Les concertations se poursuivent, à l'en croire, pour trouver une sortie de crise.