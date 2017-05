Burkina Faso: LONAB - Plus de 25 millions FCFA pour deux heureux lauréats à Fada

La Loterie nationale burkinabè ( LONAB ) a organisé, du 28 au 30 avril 2017, ses journées promotionnelles à Fada-N'Gourma à travers plusieurs activités socioculturelles. L'acte principal du passage de la nationale des jeux dans la cité de Yendabli a été la remise de gros lots à deux heureux gagnants au pari mutuel urbain (PMU'B).

La loterie nationale burkinabè a fait le bonheur de deux de ses parieurs, heureux gagnants d'une bagatelle de plus de 25 millions de francs CFA. La remise de leurs lots est intervenue, le dimanche 30 avril 2017, dans la cité de Yendabli, à la faveur de leurs journées promotionnelles. A Fada-N'gourma, plusieurs activités sportives et culturelles étaient inscrites au programme de ces journées promotionnelles. La première activité a été la compétition classique de pétanque au siège de l'institution à Fada-N'Gourma. Puis une course cycliste féminine qui a réuni plus de 47 femmes s'est courue dans les artères de la ville. Au programme de cette manifestation, était également inscrit un jeu radiophonique sur les antennes d'une radio de la place.

Pour le directeur régional de la LONAB de l'Est, Yamba Jean Zida, ces activités sportives permettent de magnifier les femmes qui sont au four et moulin. Elles permettent aussi d'encourager les élans des femmes battantes, car pour lui, la nationale des jeux reste un acteur central de développement de notre pays. « On a enregistré une belle course au cours de laquelle les femmes se sont livrées à une belle compétition. Cela constitue un franc succès pour nous et cela montre que la LONAB est vraiment aux côtés de populations », a-t-il ajouté. La grande gagnante de la compétition, Mme Sabine Yaknaba à l'instar des autres participantes est repartie les mains chargées de cadeaux. Elle a remporté un sac de riz, un foyer à gaz et une somme de 15 000f CFA. L'acte majeur de ces journées promotionnelles à Fada-N'Gourma a été sans doute la remise des gros lots aux heureux gagnants.

Plus de 25 millions pour deux heureux bénéficiaires

Pour avoir joué au PMU'B, Salambéré Ahmed, entrepreneur et Thiomboano Laldia, cultivateur, empochent respectivement chacun, 20,75millions FCFA et 5,90 millions FCFA. Le 1er adjoint au maire de Fada-N'Gourma, Mohamed Thiombiano, venu encourager les lauréats, a saisi l'occasion pour traduire son bonheur de voir sa cité enregistrer de nouveaux « millionnaires ». Ces gains, pour lui, vont contribuer à booster l'économie locale et changer la vie des deux gagnants de gros lots. « Vous avez eu la chance d'être de grands gagnants de lots, faites- en bon usage », a conseillé l'élu local aux deux lauréats.

Le directeur régional de la LONAB de l'Est, Yamba Jean Zida a salué les clients de la LONAB dans la région de l'Est pour leur confiance renouvelée. Il a aussi souhaité beaucoup de chance à tous ceux qui ne l'ont pas encore eu. « Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de passer à la caisse, je leur souhaite du courage et leur demande de continuer à jouer, mais de manière responsable car la chance est comme une roue qui tourne», a relevé M. Zida. Le premier responsable de la LONAB de l'Est a aussi souligné que personne ne perd avec la LONAB car, poursuit-il, les jeux et paris permettent d'investir dans les achats d'ambulances, la construction d'écoles, de centres de santé et le financement des études à travers le FONER. Le directeur régional a, en outre, rassuré que sa société s'efforcera à offrir toujours un service de qualité à travers des innovations continues. Il a, par ailleurs, prodigué des conseils aux heureux gagnants pour que leurs lots leur soit un profit. « Je vous exhorte à mûrir vos projets et au besoin approcher la maison de l'entreprise, avec qui la LONAB a signé un partenariat afin d'investir utile », a t-il suggéré.