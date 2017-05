Madagascar: Spectacles du week-end - La fête partout

Ouverture officielle du Forum Soafianatse.150 exposants et plus de 15 000 visiteurs ont été… Plus »

Toujours dans le registre de la musique urbaine, Kemyrah a relevé son défi samedi après-midi au CGM où il s'est produit avec ses innombrables invités. Le rap et le trap ont rythmé tout le concert avec un public acquis à sa cause. Et puis, il y avait Mahaleo à Antsahamanitra, toujours égal à lui-même, et toujours aussi adulé par le public. Jeunes, moins jeunes, toutes les générations s'y sont retrouvées dimanche dernier. Enfin, le jazz day a rassemblé les amateurs de jazz pour une journée exceptionnelle où les incontournables musiciens de jazz de la place s'y sont produits.

Le week-end a été long, avec comme cerise sur le gâteau une fête du travail qui tombe un lundi. De quoi encourager les organisateurs de spectacles qui ont profité de ces quelques jours pour programmer des artistes en tout genre. A la gare Soarano, le Libertalia Festival a offert une prestation sans fausse note, avec des artistes de la scène urbaine locale qui se sont donnés à fond pour plaire au public, bien que clairsemé, venu les applaudir. Une organisation digne des pros, avec pour éviter les blancs, deux scènes et une sono à la hauteur. Vendredi, samedi et dimanche, c'était la fête tous les soirs.

