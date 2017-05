Burkina Faso: Kundé 2017 - Imilo, un chanceux en or

La soirée des Kundé, cérémonie de récompense des artistes musiciens du Burkina Faso et de la diaspora, a donné son verdict le vendredi 28 avril 2017. Ainsi, Imilo Lechanceux remporte le trophée d'or en plus de deux autres trophées.

Imilo Lechanceux remporte le 17e Kundé d'or, tremplin de la musique burkinabè. Il succède ainsi à Dicko Fils et devance Dez Altino et Idak Bassavé.

La cérémonie de récompense a eu lieu, le vendredi 28 avril 2017, à la salle des Banquets de Ouaga 2000, sous le parrainage de l'épouse du chef de l'Etat, Sika Kaboré. Le nouveau Kundé d'or empoche ainsi une enveloppe de 1,5 million de F CFA, deux billets d'avion (Air Burkina et Air France) et un an de connexion Orange.

Son challenger, Dez Altino, lui, remporte le Kundé du public, composé d'un smartphone Samsung Galaxie S8 et une année de connexion.

Le lauréat a dit toute sa joie d'être distingué à cet événement. « Depuis 2010, c'est la première fois que je reçois un trophée des Kundé », a fait remarquer le concepteur de « Mot de passe », en ajoutant qu'il est de son devoir de maintenir le cap.

Pour cela, il compte multiplier les tournées sur le plan national et à l'international, mais aussi sortir des singles et des albums pour le plaisir de ses fans. « J'invite par ailleurs mes fans à partager ces moments de joie et de bonheur avec moi et mon staff », a laissé entendre Imilo Lechanceux.

La marraine, Sika Kaboré, a, pour sa part, félicité le vainqueur. « C'est le meilleur qui a gagné. Je m'attendais à ce résultat, vu qu'il avait déjà remporté deux autres trophées avant l'or », a-t-elle fait savoir avant de lui souhaiter une belle carrière.

Du côté des organisateurs, c'est la satisfaction totale, le pari étant gagné avec la tenue effective de cette 17e édition de l'événement.

Pour le commissaire général des Kundé, Salfo Soré dit Jah Press, la présence de tous les artistes annoncés lui a donné plus de satisfaction « parce que souvent quand il y a un artiste annoncé qui n'est pas là, certains parlent d'arnaque ». Quant aux résultats, il dit être solidaire du jury car tous ceux qui ont été nominés méritaient de remporter le trophée d'or.

« D'aucuns pensaient que nous voulions récompenser des anciens, mais nous ne fonctionnons pas comme cela », a-t-il clarifié. Au-delà de la remise des trophées, la 17e édition a été riche en prestations musicales. Que ce soit les artistes nationaux ou internationaux, ils ont tous émerveillé les convives.

Ainsi, des chanteurs comme David le Combattant, Floby dit le Nong-naaba ou encore le Malien Sidiki Dibaté, Gadji Céli et le groupe ivoirien Révolution, aucune prestation n'a laissé le public indifférent. Certains mélomanes reprenaient d'ailleurs en cœur des titres comme « Je ne bois plus » de Révolution ou « DoroBucci » des Nigérians Don Jazzy, Koredo, Bello et Tiwa Savage.

« J'ai apprécié les différentes sonorités parce que toutes les générations se sont retrouvées», s'est exclamée l'épouse du chef de l'Etat, replongée dans sa jeunesse par le Congolais Niboma. Un défilé de mode a également permis de présenter le savoir-faire de cinq stylistes burkinabè.

Aussi, un hommage a été rendu au mannequin et promoteur Doris Dabiré, décédé en mars dernier dans un accident de la circulation. La page de la 17e édition étant tournée, les organisateurs se préparent déjà à la prochaine édition.

« Je lance un appel à toutes les bonnes volontés à venir nous soutenir parce que l'événement commence à être très lourd pour nous et si nous n'avons pas de soutien, nous risquons de tomber », a lancé Jah Press.

A l'écouter, le commissaire général aurait souhaité étendre les Kundé à toute l'Afrique, « mais nous restons réalistes parce que si nous avons pu tenir jusque-là, c'est parce que nous l'organisons selon nos limites ».

Palmarès de la 17e édition

Prix principaux (10 catégories)

Kundé d'or : Imilo Lechanceux

Kundé du meilleur artiste traditionnel : Nana Bibata

Kundé du meilleur artiste de musique religieuse : Sœur Anne Marie Kaboré

Kundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle : Laawol (Dicko Fils)

Kundé de l'artiste le plus joué en discothèque : Imilo Lechanceux

Kundé du meilleur clip vidéo : Une minute au village (Imilo Lechanceux)

Kundé de la révélation : Nabalüm

Kundé de l'espoir : Will B. Black

Kundé du meilleur featuring burkinabè : Bas ti gomin (Pamika feat Floby)

Kundé du meilleur artiste féminin : Idak Bassavé

Les prix spéciaux

Kundé du meilleur artiste burkinabè de la diaspora : Bérenger Ouédraogo (USA)

Kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso : Barsa 1er (Côte d'Ivoire)

Kundé du meilleur artiste de l'Afrique de l'ouest : Révolution (Côte d'Ivoire)

Kundé du meilleur artiste de l'Afrique centrale : Reniss (Cameroun)

Kundé du meilleur featuring de l'intégration africaine : On se connait (Malika/Burkina Faso feat Rose Sabine/ Côte d'Ivoire)