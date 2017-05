Madagascar: CAMM - Formation des médiateurs

Les douze médiateurs agréés du CAMM représentant différents secteurs, ont suivi quatre jours de formation en présence du nouveau Secrétaire Général, Me Gérard Ramangaharivony et de l'équipe administrative. Cette formation a porté sur le renforcement de compétence des médiateurs du CAMM à travers des cas pratiques, la médiation s'inscrivant dans le déploiement d'une justice moderne, accessible et respectant le cadre légal. Madame Shabname MERALLI-BALLOU MONNOT, Avocate - Médiatrice - Formatrice, en activité à Paris, ayant une longue expérience d'enseignement et de pratique de la médiation dans différents domaines concernant les différends inter et intra-entreprises, a assuré la formation.

Durant laquelle, une étude comparative entre la Loi 2012-013 sur la médiation à Madagascar et les textes français, voire européens a été évoquée. En outre, les médiateurs ont pu s'approprier des spécificités et des atouts de la médiation par rapport aux autres formes de règlement de conflits, et ce, suivis de cas pratiques à travers des jeux de rôle.