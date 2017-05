Burkina Faso: Développement du secteur privé - Le volet accès au financement non réalisé

La maison de l'Entreprise du Burkina Faso a organisé, le jeudi 27 avril 2017 à Ouagadougou, la cérémonie de clôture du Programme d'appui au développement du secteur privé (PADSP). Des résultats forts appréciables ont été présentés au cours de l'atelier.

Démarré en 2013, le Programme d'appui au développement du secteur privé (PADSP) a pris fin en janvier 2017. La cérémonie officielle de clôture a eu lieu, le jeudi 27 avril 2017 à Ouagadougou au cours d'un atelier. Cette rencontre a permis de présenter les résultats atteints et les acquis enregistrés par ledit programme. Né de l'initiative du gouvernement burkinabè, le PADSP a été essentiellement financé par l'Union européenne, à hauteur de 11 millions d'euros, soit plus de 7 milliards de F CFA. La composante 1 a enregistré des performances satisfaisantes.

En effet, selon le président du comité de pilotage du PADSP, par ailleurs, Secrétaire général du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Sanou Sibiri, grâce à cette composante, divers acteurs dont des organismes professionnels, des confédérations, la Chambre de commerce, des associations, ont été équipés en matériels. « Grâce au PADSP, le centre de technologie alimentaire du centre national de technologie a été fortement équipé en matériels. Il est dorénavant en mesure de fournir aux entreprises, des certifications nécessaires pour se développer et créer également des richesses pour le pays », a-t-il précisé. Quant à la composante 2, portant sur l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, elle n'a pas été mise en œuvre.

Prenant acte de ces résultats, Sibiri Sanou a appelé à redoubler d'efforts. «Le secteur privé reste au cœur du développement. Et il va falloir que nous renforcions les capacités et les moyens à mettre à la disposition des entreprises privées si nous voulons renforcer leur compétitivité sur le marché au plan national et international», a-t-il analysé. Le secrétaire général du ministère en charge du commerce a plaidé pour que le financement des entreprises soit pris en compte dans une nouvelle phase du Programme d'appui au développement du secteur privé. A cette doléance, le chef de la délégation de l'UE, Jean Lamy, a assuré que l'UE ne restera pas en marge. « Elle continuera à appuyer le secteur privé avec des orientations pour la promotion de ce secteur. Toutefois, il est important de bien analyser ce qui a été déjà réalisé et bien utiliser ce qui en cours », a-t-il poursuivi.

Pour le financement des entreprises, M. Lamy a annoncé un autre projet à l'étude et qui doit être discuté avec les responsables du gouvernement. "C'est un projet régional avec des composantes qui vont concerner l'appui à la compétitivité et qui devra comprendre une analyse précise de ce qui peut être fait pour aider les petits financements, les moyens de financements des petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'appui de banques et d'organismes spécialisés pour développer leurs activités", a-t-il fait savoir.