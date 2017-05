Afrique: Le président de la République de Côte d'Ivoire reçoit en audience le président de la Cour africaine à Abidjan

5. La Cour tient quatre sessions ordinaires par an et peut tenir des sessions extraordinaires.

1. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été créée en vertu de l'article 1 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour compléter le mandat de protection des droits de l'homme de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en vue du renforcement de la protection des droits de l'homme sur le continent.

Le Président Ouattara a réitéré son engagement et le soutien total de son Gouvernement en faveur du mandat de la Cour africaine. Il a en outre favorablement accueilli la décision des dirigeants et autres responsables de la Cour de tenir la quarante-septième session ordinaire de l'organe ainsi que le troisième Dialogue judiciaire continental à Abidjan en novembre prochain.

L'ordre du jour de cette rencontre prévoyait des questions clés qui ont été débattues, parmi lesquelles les activités de la Cour africaine et la protection des droits de l'homme sur le continent, la tenue à Abidjan du troisième Dialogue judiciaire continental et de la quarante-septième session ordinaire de la Cour. Le Juge Oré a remercié son hôte ainsi que son gouvernement pour leur soutien sans faille dans la promotion du travail et des programmes de la Cour non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi au sein de l'Union africaine.

