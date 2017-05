Cote d'Ivoire: Abidjan Jazz - Divinity Roxx transporte le public dans son univers jazz-rock

Faisant montre de finesse et de dextérité, l'ex-directrice musicale de Beyoncé a su mettre l'accent sur la tonique, la tierce et la quinte permettant ainsi de conserver le tempo.

Abidjan Jazz : Divinity Roxx transporte le public dans son univers jazz-rock

Elle était très attendue après le concert époustouflant du prince manding Salif Keita. Divinity Roxx, bassiste de talent ! Virtuose de la basse ! Divinity Roxx et l'occupation scénique. Le public attendait de découvrir !

L'Américaine présente à Abidjan dans le cadre de la 6ème édition du Festival Abidjan Jazz By Bicici a fait voyager les mélomanes avec son band dans son univers jazz, le 28 avril 2017. C'était au cours de son concert, à l'Institut français d'Abidjan. Le public a vibré, sans nul doute, à travers les notes de sa guitare basse et de son band. Quelques fois enivré, on peut le dire, la salle était emportée par sa musique éclectique ou encore ouverte à plusieurs tendances comme en témoigne la communion totale avec les spectateurs.

Sur la scène, lorsqu'elle déroule ses titres, il n'y a aucun doute dans l'esprit des amateurs de jazz. Et celui de tous ceux qui l'a découvraient pour la première fois. Les influences musicales de la ravissante chanteuse dans lesquelles tout le monde y trouvent son compte expliquent la sympathie du public à son égard à travers des applaudissements nourris à la fin de chaque morceau.

Sans répit, dès l'entame à 20h30 mn jusqu'à la fin de sa prestation aux environs de 21h35, on n'était pas loin du délire. Malgré la barrière de la langue, son jeu musical avec ses musiciens a largement suffi pour créer une symbiose totale avec les mélomanes.

Dans un jazz fusion aux influences rock, Hip Hop, RnB, avec en prime des lignes de basse complexe qu'elle joue simultanément à la perfection, Divinity Roxx était pétillante et dynamique au rythme de sa musique. Qui plus est "elle était débordante d'énergie", fait remarquer un invité, visiblement satisfait de sa prestation. Avec sa guitare, elle a su occuper le devant de la scène en véritable chef d'orchestre pour dire sa part de jazz tout au long de sa prestation.

Faisant montre de finesse et de dextérité, l'ex-directrice musicale de Beyoncé a su mettre l'accent sur la tonique, la tierce et la quinte permettant ainsi de conserver le tempo. Dans « The Roxx Boxx Experience », elle sert au public un mélange de Hip Hop et de Rock. Aussi le public a-t-il apprécié son style à travers ses motifs rythmiques lorsqu'elle entonne ses singles « Black Betty » et « Get Here ».

En lever de rideau, le « groupe 4216 » du centre Zoé, premier centre de formation artistique et d'échanges culturels pour non-voyants dans la sous-région a gratifié les mélomanes avec beaucoup d'émotion de leur savoir-faire musical. Composé uniquement de percussions, le groupe a repris des titres de Bailly Spinto, du groupe Awana et du Yatchana.

Dans son allocution de bienvenue, le directeur général de la Bicici, Jean-Louis Menann-Kouamé a saisi cette opportunité pour inviter les Ivoiriens et les personnes vivant en Côte d'Ivoire à prendre part activement aux VIIIème jeux de la Francophonie qui se tiendra du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan.