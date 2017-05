Cote d'Ivoire: Abidjan Jazz - Salif Keïta "couronne" le festival dès le concert d'ouverture

Avant le délice jazz-manding, les invités du festival Abidjan Jazz By Bicici ont découvert toute la maestria avec laquelle le slamer ivoirien Fabrice Koffi, vivant à Montréal au Canada, a su manier les mots et la langue pour conter son histoire et celle du jazz. Ce poète était accompagné par un guitariste et un saxophone-ténor pour les sonorité jazz.

A 22h36. Dans ce qu'on pourrait appeler la musique de gloire, Salif Keita va faire monter le mercure avec le titre éponyme et célèbre chanson « Mandjou ». Le public se tient débout, la reprise à l'unisson avec l'artiste est totale. Dans ce titre, il rend hommage au peuple manding et à l'ex-président de la Guinée Ahmed Sékou Touré.

« C'est Salif Keita qui attire autant, mais c'est la Bicici qui organise », lance M. Mennan-Kouamé qui a indiqué que sa structure est fière de contribuer à la promotion de la culture et surtout d'offrir un tel plateau pour rapprocher ses clients et ses partenaires du Jazz. Aussi a-t-il salué toutes les initiatives dans ce sens, entre autre, l'Emoi du Jazz.

