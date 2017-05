Cote d'Ivoire: Promotion du pagne traditionnel - Et Danielle "Kréa" la sensation !

Une robe de mariée dont les couleurs et les scintillements illuminent les visages des femmes et les plongent dans le rêve nuptial. Des robes de sortie, de soirée, de cocktail, etc.

On savait que le légendaire pagne baoulé confectionné par les tisserands du groupe ethnique éponyme était d'une beauté reconnue. Mais on ne savait pas que la haute couture pouvait en faire une étoffe d'or, à dimension internationale.

Des robes de sortie, de soirée, de cocktail, etc. Le point commun de cette panoplie de tenues: un mélange harmonieux, intelligent et bien pensé. Dont le raffinement finit d'édifier sur la qualité du doigté de « l'alchimiste ».

Danielle Kréa. La styliste a vraiment répondu présent en plein dans le mille au Pâquinou régional 2017 à Yamoussoukro dont le thème était: "Industrie du pagne traditionnel dans l'émergence de nos régions". Il s'agissait d'offrir une vitrine aux tisserands de toutes les régions afin d'exposer leurs savoir-faire.

Danielle Kréa est venue leur montrer ce que la haute couture peut faire de ce qu'ils savent faire. Son défilé à la Place Jean-Paul II était tout simplement féérique.