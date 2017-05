Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara - "Grâce à vos efforts le pays se transforme de jour en jour"

Par ailleurs Alassane Ouattara a exhorté les uns et les autres à travailler main dans la main pour améliorer les conditions de vie des citoyens, mais avec réalisme et sans chantage. Il a aussi révélé qu'il accordera une subvention annuelle de 800 millions aux centrales syndicales.

Le Président de la République a aussi salué les fonctionnaires pour le service qu'ils rendent à l'Etat, en s'appuyant sur un sacerdoce. « Grâce à vos efforts, notre pays se transforme de jour en jour. Cela est visible et soutenu par tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué. Ainsi, il soutient que la forte croissance de l'économie nationale est le résultat de leur travail acharné et assidu.

« Bravo à chacune et chacun de vous, chers sœurs et chers frères, je suis fiers de vous, nous vous devons le redressement de la Côte d'Ivoire depuis 2011 », s'est réjoui le Chef de l'Etat.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.