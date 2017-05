Burkina Faso: Education des filles - L'implication des chefs coutumiers attendue

Le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique (UA/CIEFFA) a organisé un dialogue avec les leaders religieux et traditionnels sur la problématique de l'éducation des filles, le mercredi 26 avril 2017 à Ouagadougou.

L'éducation des filles demeure une préoccupation majeure au Burkina Faso, en dépit des initiatives de l'Etat et de ses partenaires pour assurer leur accès et surtout leur maintien à l'école.

Le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique (UA/CIEFFA) a décidé, à cet effet, d'associer les chefs religieux et coutumiers à son mandat continental, de plaidoyer et de suivi de la mise en œuvre des engagements pris par les différents Etats pour favoriser l'accès des filles à l'école. C'est dans ce sens qu'il a convié les leaders coutumiers à une rencontre d'échanges autour de ladite problématique, le mercredi 26 avril 2017, à Ouagadougou. Selon la coordonnatrice de l'UA/CIEFFA, Dr Rita Bissoonauth, cette rencontre avait pour objectif principal de favoriser et d'accélérer l'implication et la responsabilisation des chefs coutumiers et religieux dans la lutte pour l'éducation des filles.

Car, a-t-elle poursuivi, ces derniers sont des acteurs-clé et des personnes de référence à même de susciter des transformations positives dans les communautés. Il s'est donc agi pour l'UA/CIEFFA de faire avec les parties prenantes, un examen approfondi de la question et de s'inspirer de leurs expériences pour mettre en œuvre des approches novatrices en vue de faire face aux défis de l'éducation des filles. « Vous jouez un rôle fédérateur, vous incarnez les valeurs de référence et vous êtes des repères. Toute initiative qui passe par vous, qui s'appuie sur vous et qui obtient vos bénédictions et accompagnements ne peut qu'engranger des résultats positifs durables » a-t-elle lancé aux leaders religieux et coutumiers.

Une ambition partagée

De l'avis de la coordonnatrice de l'UA/CIEFFA, cette coopération entre sa structure et les leaders religieux et coutumiers va offrir de grandes possibilités pour l'accès des filles à l'éducation et surtout leur maintien dans les systèmes éducatifs pour l'acquisition de connaissances durables. « Nous avons la certitude que vos expériences riches et diverses nous mèneront sur des pistes qui permettront de réduire significativement les obstacles à l'accès, au maintien et à la réussite des filles à tous les ordres de nos systèmes éducatifs » a-t-elle soutenu.

Par ailleurs, la volonté de l'UA/CIEFFA d'assurer une éducation aux filles est aussi partagée par les responsables religieux et coutumiers du Burkina Faso. En effet, le coordonnateur de l'Union des religieux et coutumiers du Burkina (URCB), Dr Youssouph Kientéga, a fait savoir que l'éducation des filles constitue l'un des objectifs de sa structure. Il en veut pour preuve, les différentes interventions de l'URCB dans la lutte contre les grossesses non désirées en milieu scolaire dont le but ultime est le maintien des filles à l'école. C'est pourquoi, il s'est réjoui de cette démarche de réunir les différents responsables coutumiers et religieux pour réfléchir à des stratégies pour améliorer la rétention et la réussite des filles à l'école. Il a traduit, dans la même veine, l'engagement de ses pairs à œuvrer dans leur communauté respective pour un changement de comportement.