Madagascar: Concert - Hans Nayna entouré des meilleurs

Une dream team de musiciens pour l'accompagner, le concert de Hans Nayna qui se déroulera ce vendredi 5 mai à l'IFM à partir de 19h promet d'être envoûtant.

Il est mauricien, mais contrairement aux clichés, ne fait pas dans le séga. Hans Nayna est plutôt un passionné de musique urbaine, et verse dans le blues, le rock et le r'n'b. C'est grâce à l'émission Run Star, une émission de téléréalité qui sert de tremplin musical aux jeunes de La Réunion et des îles voisines, que Hans Nayna se fait un nom.

Le jeune musicien termine finaliste, mais rentre à Maurice avec beaucoup de conviction et de motivation. Il monte alors son groupe, Five, et sort son premier EP, « State of my high ». C'était en 2013. Puis, le groupe continue et participe au concours « Le grand casting de l'Océan Indien » à Mayotte en 2015 et remporte le concours.

Hans Nayna sort la même année son premier album « Music for the soul » et prépare actuellement son deuxième album.

L'artiste sera en concert à l'IFM ce vendredi 5 mai, accompagné par les meilleurs musiciens de jazz de la place : Andry Michael Randriantseva au trombone, Andry Sylvano aux batteries, Rybota Ramalanjaona à la basse, Fy Rajaofetra au clavier, Andriniony Andriamanandratra au saxophone, Tsanta Randriamihajasoa à la trompette et Benkheli Ratri à la guitare électrique.