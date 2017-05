Il est indéniable que l'agriculture et le numérique sont des leviers de développement pour le pays et pour forger une jeunesse comme capital humain au cœur d'une société qui intègre les TIC comme outils au service de la formation et de l'emploi.

Avec le CyberBus qui sillonne le pays et qui permet aux équipes d'animations d'initier aux nouvelles technologies, le Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique, ainsi que la Paositra Malagasy ont pu marquer leur présence durant ce forum.

L'ouverture officielle de l'événement a d'ailleurs vu la présence du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, de conseillers spéciaux de la Présidence et des autorités locales.

Leviers. Dès sa première édition, le Forum « Soafianatsa » a pris une envergure nationale et a rassemblé les représentants du secteur privé, des paysans producteurs, des dirigeants politiques, des bailleurs de fonds, des investisseurs, des collectivités, des enseignants chercheurs et étudiants.

Ouverture officielle du Forum Soafianatse.150 exposants et plus de 15 000 visiteurs ont été enregistrés durant le Forum économique régional « Soafianatsa », qui s'est tenu à Ambatomena Fianarantsoa du 27 au 29 avril dernier.

