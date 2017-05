Cameroun: Les coûts durs de la coupure d'Internet dans les régions anglophones

"Quand nous avons appris le retour d'Internet, cela m'a vraiment réjoui. Ce matin, j'ai réalisé un entretien au bureau des transports, et je suis maintenant dans ce cybercafé pour poursuivre les recherches. C'est plus rapide pour moi et moins cher".

Et malgré ce retour d'Internet, les entrepreneurs du numérique se plaignent du débit qui reste inférieur à celui d'avant la censure, même si pour Madame Forecha Justine, cela est mieux que de risquer encore sa vie et beaucoup d'argent pour rallier Douala en deux heures de route, juste pour une connexion Internet :

Non loin, John, promoteur d'un cybercafé, n'arrive plus à redémarrer certains de ses ordinateurs grippés pour être restés trop longtemps sans utilisation. John préfère ne pas s'appesantir sur les pertes:

"Honnêtement parlant, le coup reste inestimable pour moi. Perte en temps, en argent et en risque. Donc, on ne peut pas estimer."

Cela fait plus d'une semaine que la censure sur Internet a été levée, après plus de trois mois de coupure dans les deux régions anglophones du Cameroun.

