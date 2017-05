Allemagne, 31e journée, 4e division, groupe Nord

Meppen est officiellement sacré champion de son groupe après son succès sur la réserve d'Hambourg (4-1). Francky Sembolo n'est pas rentré en jeu. Sous contrat jusqu'en juin 2018, l'attaquant congolais devrait donc retrouver la Liga 3 (3e division) l'an prochain.

Allemagne, 26e journée, 5e division, groupe Nord

Succès probant de Lichtenberg et Kiminou Mayoungou, suspendu, face à la réserve du Hansa Rostock (5-1). Lichtenberg est 3e, à 9 points de la 1re place, à 4 journées de la fin. Si la montée semble difficilement accessible, le défenseur germano-congolais de 24 ans a tout de même signé pour une année supplémentaire et est désormais lié jusqu'en juin 2018.

Allemagne, 25e journée, 5e division, groupe Sud

Large vainqueur de l'Union Sandersdorf (4-0), sans Floydin Baloki, le Germania Halberstatd reste 2e, à 2 longueurs du leader à 5 journées de la fin du championnat.

Belgique, 6e journée des play-offs 1, 1re division

Francis N'Ganga, titulaire, et le Sporting Charleroi s'inclinent à Ostende (0-1). Le latéral gauche a touché la transversale à la 12e. Malgré ce revers, les Zèbres conservent leur place de 4e, synonyme de barrage face au vainqueur des play-offs pour la Ligue Europa.

Notons le match nul d'Anderlecht, le futur club de Sylver Ganvoula, à La Gantoise (0-0). Les Mauves restent ainsi en tête du classement avec 5 points d'avance sur leur dauphin.

Belgique, 6e journée des play-offs pour la Ligue Europa

Encore une défaite pour Roulers, qui n'a pris qu'un point sur 18 dans ce groupe B. L'équipe de Maël Lépicier, titulaire et capitaine, est en effet défaite à Mouscron (0-1).

Bulgarie, 26e journée, 2e division

Le Spartak Pleven de Rodrigue Nanitelamio, remplaçant, s'incline à Nesbar (1-3). Et reste relégable avec 3 points de retard sur le 12e et premier non relégable.

Géorgie, 9e journée, 1re division

Sans Romaric Etou, resté sur le banc, Dila Gori s'incline à domicile face à Samtredia (1-2). Avec 8 points, Dila Gori est 8e sur 10.

Grèce, 30e et dernière journée, 1re division

Le PAS Giannina et Christopher Maboulou terminent leur saison par un match nul à domicile face à l'AEK Athènes (1-1). L'ancien Castelroussin était titulaire en soutien de l'attaquant. Il termine la saison avec un bilan de 22 matchs joués, dont 13 comme titulaire, pour 3 buts et 2 passes décisives (plus 3 matchs de Ligue Europa et 2 rencontres et 1 but en Coupe de Grèce).