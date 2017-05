Les assises nationales de la presse auront lieu du 27 au 30 juin à Brazzaville sur le thème : « La presse congolaise, vingt-cinq ans après les états généraux : bilan, enjeux et perspectives à l'ère du numérique ».

Le président du comité d'organisation de ces retrouvailles, Thierry Lézin Moungalla et le vice-président, Philippe Mvouo ont présidé conjointement le 29 avril à Brazzaville, la première réunion regroupant les membres des commissions ad hoc chargées d'élaborer et de préparer des projets de documents qui seront examinés au cours des travaux en plénières et en ateliers.

Selon la feuille de route adoptée par les participants, ces commissions ad hoc débuteront les travaux le 5 mai. Il s'agit: du comité scientifique ; de la commission communication ; commission sécurité ; commission secrétariat ; commission logistique et finances ; commission protocole et programme ; commission éthique et déontologie ; commission Tic-numérique ; commission financement des médias ; commission socio-professionnelle et la commission administrative et juridique.

Le présidium a présenté aux participants les termes de référence des assises avant de les inviter à produire, dans les délais, les projets de documents attendus.