Congo-Brazzaville: Les méfaits du terrorisme enseignés aux musulmanes

Le bureau de la ligue islamique mondiale à Brazzaville a organisé, le 31 avril, en faveur des femmes musulmanes une conférence sur le terrorisme, qui est l'usage de la violence envers des innocents à des fins politiques, religieuses ou idéologiques.

L'objectif de cette rencontre consiste à éduquer les musulmanes parce qu'elles ont la maîtrise de la fonction d'éducatrice et, elles tiennent des foyers.

Ainsi, la représentation de la ligue islamique mondiale à Brazzaville a jugé nécessaire que les musulmanes s'imprègnent de ces notions afin de relayer les messages de paix, de non violence et de soumission à la société et à leurs enfants.

Les orateurs ont expliqué aux musulmanes plusieurs concepts comme : djihadisme, extrémisme et islamisme. Ils ont aussi enseigné à ces femmes la relation entre l'islam et la vie en communauté.

« Il nous est enseigné l'amour et la convivialité dans la société. Dans certaines sociétés même les femmes voilées ont peur parce qu'on se méfie d'elles. Nous avons donc l'obligation de redorer notre image », a indiqué Baradji Djenabou, présidente de l'association des femmes musulmanes du Congo.

Et, la secrétaire générale chargée des questions sociales et de santé au Conseil supérieur islamique du Congo (Csic), Awa Timera, d'ajouter : « L'on s'intéresse au rôle d'éducatrice de la femme parce que c'est fondamental pour les enfants bien sûr qui en sont les premiers bénéficiaires ; pour les femmes, les hommes et aussi pour l'ensemble de la société.

La femme éducatrice, c'est le puits d'où jaillissent la vie, la joie, la vérité et la paix. Elle est aussi le berceau de l'humanité. Elle doit promouvoir la paix et la soumission comme enseigné ».

La représentation sous régionale de la ligue islamique mondiale avait tenu, au mois d'octobre dernier à Brazzaville, une conférence sur le thème : « Islam et terrorisme », afin de traduire le message pacifique de ladite religion.

L'initiative du bureau sous régional de la ligue islamique mondiale à Brazzaville dirigé par Ousmane Kouyaté, consiste entre autres à beaucoup communiquer sur le sujet du terrorisme.

Enfin, lors de cette rencontre qui a regroupé les femmes, ce haut fonctionnaire musulman, Ousmane Kouyaté, a loué la position officielle du Vatican lors des récentes attaques terroristes perpétrées en Europe et à travers le monde. Il s'est aussi félicité de l'initiative du royaume d'Arabie-Saoudite sur la création d'un centre de lutte contre le terrorisme, en faveur de tous les peuples du monde épris de paix.