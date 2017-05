Congo-Brazzaville: La Copar se brouille

Le journal fait notamment parler Bonaventure Mizidy et Chris Antoine Walembaud, deux responsables de partis affiliés à la Copar, qui déclarent n'accorder aucun crédit à l'annonce du 22 avril, et reconnaissent Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes et Michel Pandi-Ngouari dans leurs fonctions respectives de président et de président par intérim de la Convention.

Alors que le coordonnateur principal de la coalition, Nick Fylla, président du Parti républicain et libéral et actuel ministre de l'Enseignement technique, était lui accusé entre autres d'avoir laissé tomber le groupe.

Dans ce texte distribué à la presse, les six membres désignés sont nommément cités parmi lesquels Michel Pandi-Ngouari (candidat de la Copar à la présidentielle du 20 mars 2016), et Chris Antoine Walembaud, président du Codema (Congrès des démocrates africains).

La fronde au sein de la Convention des partis républicains (Copar), est-elle réelle ou supposée ? Si elle existe, a-t-elle pour déclencheur l'approche des élections législatives et locales, dans un certain sens, synonyme d'opportunités pour redistribuer les cartes, ou relève-t-elle du dysfonctionnement interne à ce groupement ?

