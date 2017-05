Congo-Brazzaville: Académie militaire Marien-Ngouabi - 78 jeunes de la 22è promotion passent sous le drapeau

La première phase pour la formation des élèves officiers d'active de la 22e promotion de l'Académie militaire Marien- Ngouabi s'est achevée le 29 avril à Brazzaville. 13,27 est la moyenne générale de ladite promotion.

Dans son allocution, le commandant de l'Académie militaire Marien-Ngouabi, le colonel Joseph Libali, a déclaré : « Ce 29 avril 2017 mérite incontestablement d'être considéré comme un jour mémorable, parce qu'après avoir enduré et dominé les affres de la redoutable et mythique formation élémentaire toutes armes, en acronyme Fetta, au prix de multiples privations et d'efforts physiques et psychologiques qu'ils avaient jadis jugés insurmontables, 78 jeunes gens se présentent devant vous totalement transformés ». Et d'ajouter : « Nos jeunes gens ont effectivement souffert et ils se connaissent mieux désormais. Ils se présentent sous le drapeau national et devant vous plus sûrs d'eux. Ils savent ce qu'ils valent et sont prêts à se surpasser encore ».

Appelée communément formation élémentaire toute arme, cette phase constitue le piédestal sur lequel s'appuie toute la formation initiale et, par extension, toute la carrière militaire. Elle a pour objectif principal la préparation à l'exercice de l'autorité. Elle favorise l'harmonisation des connaissances, initialement hétérogènes des apprenants ; permet l'établissement de relation de fraternité d'arme et de bonne camaraderie ; renforce la cohésion. Par ailleurs, elle vise à développer l'aptitude à l'effort prolongé ; le sens du devoir faisant d'eux des exécutants exemplaires. Elle a aussi pour objectif de donner aux apprenants des connaissances tactiques et techniques de base ; de préparer leur moral aux rudes conditions du champ de bataille et aux servitudes diverses de la vie du soldat.

Plusieurs autorités civiles et militaires étaient présentes à cette occasion, parmi lesquelles le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, représentant le ministre de la Défense nationale ; le chef d'état-major général des FAC, le général de division, Guy Blanchard Okoï ; les membres du commandement militaire, ainsi que les invités.